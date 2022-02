Absuelto de vender un piso que no era suyo porque estaba en prisión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto en un sentencia dictada ‘in voce’ a un hombre acusado de estafar a una pareja con la venta de un piso que no era suyo. El letrado de la defensa, Javier Álvarez, pudo demostrar que el investigado estaba cumpliendo una condena en prisión en el País Vasco en el momento de los hechos.

La Fiscalía no consideró verosímiles los testimonios de los denunciantes debido a que aseguraban no recordar ciertos detalles como el precio del piso, pero sí concretaron otros tantos. Por esto, el representante del ministerio público resolvió retirar su acusación al no ver acreditada la estafa. De hecho, explicó durante sus conclusiones que no sólo rechazaba que el acusado fuese el autor sino que no considera probado que estos hechos se hayan podido siquiera producir.

Ante esto, el magistrado presidente, Pedro Herrera, agradeció ayer durante el juicio a la acusación pública por su decisión y añadió que, de igual forma, la sentencia que iban a dictar sería absolutoria ya que la Sala entiende que los datos «no son veraces, ni la denuncia, ni los testimonios», indicó el juez, al tiempo que reseñó que la declaración del investigado «es convincente» y tienen pruebas que demuestran su inocencia.

Denuncia

Los denunciantes sostuvieron que estaban en la avenida de Canarias, en Vecindario, viendo vitrinas de una inmobiliaria cuando se les acercó el investigado y se hizo pasar por vendedor de inmuebles y representante de una entidad bancaria. Ellos le dieron su contacto telefónico y quedaron con el acusado para ver pisos al día siguiente. En ese segundo día, relataron, vieron varias viviendas y les gustó una, por lo que le entregaron en efectivo 11.000 euros para hacer el contrato de arras que firmaron durante la visita a este domicilio.

Tras pagarlo comenzaron a vivir ahí junto a sus hijos y a los pocos días apareció una representante del banco dueño del piso para notificarles que debían desalojar. A preguntas de la magistrada Eugenia Cabello la supuesta afectada explicó que su «fallo» fue no pedirle el número del móvil al investigado. Su exmarido, por su parte, indicó que no conocía de nada al acusado y que le extrañó que alguien que tuviese acceso y llaves de tantas viviendas fuese un estafador al que llamó durante el juicio y de forma despectiva «personaje este». «Llevo un calvario por esto, nos tratan como ‘okupas’», sentenció en voz alta, por lo que el magistrado le pidió que bajase la voz y se tranquilizara.

Según este hombre lo único que vio «extraño» fue que el supuesto agente inmobiliario no tuviese móvil. A preguntas de la jueza Cabello contestó que creía que la vivienda costaba más de 100.000 euros y que pretendía pagarlo con una hipoteca que entendía le tramitaría el acusado pese a que nunca se comunicó con él ni le entregó documentación alguna para ello. Tampoco puso el contrato de arras a su nombre «para evadir impuestos» aunque el crédito sí lo pediría él porque su expareja no tenía trabajo.

El investigado narró entre lágrimas que sí cometió una estafa pero fue en 2005 y que en 2016 entró en prisión por ello. De hecho, el supuesto contrato se celebró estando él en el centro penitenciario de San Sebastián. «No entiendo por qué me acusan de esto, he tenido que dejar a mi hijo pequeño -que está a mi cargo- bajo el cuidado de mi pareja para poder venir ya que me sentía desprotegido declarando por videoconferencia. No he vuelto a Canarias desde 2017 que me fui y no cogía un avión desde entonces», narró entre sollozos el hombre que, además, tenía prohibición de salir de la comunidad autónoma cuando ocurrió la supuesta estafa. La defensa solicitó la investigación de los denunciantes por un posible delito de falso testimonio, solicitud que el Tribunal admitió.