Una pareja italiana es acusada de estafar con una franquicia de cafeterías

Un matrimonio italiano es acusado de estafar a una persona con una franquicia de cafeterías que está situada en la capital grancanaria. La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado tres años de prisión para cada uno de ellos. La vista oral del juicio, que debía celebrarse este martes, fue suspendida al justificar los investigados sospechas de padecer coronavirus.

La acusación pública ha detallado en su escrito de conclusiones provisionales que el hijo de la víctima contactó los primeros días del mes de marzo de 2018 con los procesados Erika A. y Mirko C. con la finalidad de celebrar con ellos un contrato de exclusividad temporal y afiliación comercial de Nuts Chococafeterías S. U. L. La mujer es la administradora única de la franquicia de cafeterías y su marido el director comercial de la misma. Entablaron «ficticias negociaciones» debido a que, según el ministerio público, los investigados «nunca tuvieron la intención de cumplir con el pacto» ya que su objetivo era «enriquecerse ilícitamente».

Así, acordaron el pago que debía hacer la víctima como reserva, que se estipuló en 5.000 euros, así como otros 37.693 euros en concepto del montaje de un quiosco de la marca Nuts Chococafeterías que sería instalado en Las Palmas de Gran Canaria para la venta de sus productos. Estas cantidades fueron pagadas por la perjudicada vía transferencia bancaria a la cuenta de los acusados, «quienes se apoderaron del dinero y lo incorporaron a su patrimonio definitivamente en culminación de sus iniciales e ilícitos propósitos».

La Fiscalía ha calificado estos hechos como un delito de estafa del que señala como autores a Erika A. y a Mirko C., por lo que les pide una condena privativa de libertad de tres años a cada uno. Además, ha requerido que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 42.693 euros.

El juicio contra este matrimonio -al que no se le conoce antecedentes penales- estaba previsto que se celebrase este martes. Sin embargo, ninguno de ellos acudió a la Ciudad de la Justicia tras alegar que tenían la sospecha de haberse contagiado de coronavirus dos días antes del juicio. El letrado de la defensa de ambos procesados solicitó por tanto que se aplazara la vista oral en contra de sus clientes tras asegurar que ambos acusados están en «aislamiento hasta que se les realice la prueba PCR», por lo que no pueden abandonar la vivienda en la que residen juntos -en Italia-, y tampoco viajar a causa de este diagnóstico. Excusa que justificó con un escrito expedido por un médico del país natal de los encausados.

A preguntas del magistrado presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, el letrado alegó que los investigados acudieron el pasado domingo 13 de febrero a un centro médico al sospechar que tenían Covid-19. El juez cuestionó si Erika A. y Mirko C. contaban con el pasaje de avión para comparecer en el juicio, a lo que el abogado contestó que no habían adquirido aún el billete para viajar desde Italia porque «lo iban a comprar este lunes», es decir, un día antes de celebrarse la vista oral.

El traductor de italiano, que fue citado para servir de intérprete de los procesados en el juicio, explicó que la documentación presentada por la defensa correspondía con dos partes médicos, que datan del 13 de febrero de este año, en los que se solicita que se les realice una prueba PCR a cada uno de los procesados para determinar si tienen coronavirus.

El representante de la Fiscalía, por su parte, reseñó que no se oponía a la suspensión del juicio ya que no estaban presentes los investigados. Sin embargo, solicitó que ambos presenten la documentación que certifique que están contagiados con el patógeno para que se establezca una nueva fecha de la vista oral y que, de no acudir nuevamente, se les ponga en búsqueda y captura.

A este requerimiento se adhirió el abogado de la acusación particular Domingo García, al tiempo que señaló que esta situación es una «constante en la forma de actuar de los acusados» ya que ha asegurado que en otras ocasiones también se han suspendido las citaciones en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por la incomparecencia de ambos.

«Entendemos que es una maniobra para no acudir a la vista y creemos que debería dictarse una orden de búsqueda y captura», reiteró el letrado, quien pidió además que se señale nuevamente el juicio «lo más pronto posible» tras dejar constancia de su incredulidad y de que tanto él, como los testigos han tomado un vuelo desde Fuerteventura para poder estar en la vista que finalmente no se celebró. Ante esto, el Tribunal conformado por los magistrados Emilio Moya, Oscarina Naranjo y Carlos Vielba, resolvió la suspensión del juicio que será reprogramado lo más pronto posible y según la evolución médica de los investigados.