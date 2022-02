Los peritos ven poco creíble la denuncia de una joven a su tío político por abuso sexual

Los peritos que atendieron a una joven que denuncia haber sufrido abusos y agresiones sexuales por parte del exmarido de su tía cuando ella era una niña, no ven creíble su testimonio. Ante esto, la Fiscalía resolvió no ejercer acusación en contra del investigado al considerar que no existen pruebas suficientes para enervar su presunción de inocencia.

Ayer se celebró en la Sección Primera de la Audiencia Provincial el juicio contra un hombre al que la acusación particular pide 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual a menores de 16 años, la Fiscalía la libre absolución al igual que la defensa. Las únicas testigos que declararon forman parte del núcleo familiar de la denunciante, que ahora cuenta con 26 años. Todas manifestaron que el acusado tuvo la oportunidad de quedarse a solas con la afectada en varias ocasiones ya que convivían juntos en la Isla, mientras que las peritos dictaminaron que el testimonio de la víctima no era creíble.

La abuela y la tía de la denunciante relataron que la perjudicada se fue a vivir con ellas sobre 2004 -cuando tenía ocho años- debido a que presenta un asma severa y en la casa de sus padres «había mucha humedad». En esa época también se sumó a la convivencia el investigado, por lo que sostienen que cuando la abuela tuvo un accidente, el procesado se quedó a cargo de la pequeña y de su hermano menor, mientras que la tía y la madre acudían al hospital. «Nunca note nada raro. Mi hija confió en él y dejo los niños a su cargo, a lo mejor fue un fallo nuestro», lamentó la abuela de la joven. A preguntas del letrado de la defensa Antonio Navarro Guerra, la testigo relató que su nieta se iba los viernes a las 15.00 horas con el acusado a pescar a algún risco y pasaba la noche con él.

También detalló que ella la aseaba y le lavaba la ropa, pero nunca notó nada raro pese a que la denunciante llegó a negarse ir a pescar con el procesado. Lo mismo indicaron la madre y la tía de la víctima, aunque estas matizaron que ya la niña se duchaba sola.

La exmujer del investigado y tía de la afectada declaró que los abusos denunciados por su sobrina no eran un hecho aislado ya que sostuvo que le avisaron que le propuso a otra menor mantener relaciones sexuales en una fiesta de Nochevieja. «Mi tía me dijo que no quería llevar más a su hija a la casa porque él le tocó sus partes en una piscina», sostuvo, al tiempo que relató que en una oportunidad se levantó de madrugada y vio a su sobrina junto al acusado abrazados. «Él se sobresaltó cuando los vi pero no le pregunté nada porque estaban vestidos y no presencié algo fuera de lo normal», añadió.

La testigo respondió a preguntas de la defensa que no le parecía extraño que la niña se fuese con su exmarido a pescar durante toda la noche porque el progenitor de la menor la llevaba a pescar desde que era pequeña. También indicó que el divorcio con el acusado fue «traumático» ya que sufrió violencia de género, por lo que aseguró que el procesado fue condenado en sentencia firme por las amenazas vertidas contra ella y le impusieron una orden de alejamiento. Incluso, añadió que la denunciante llegó a presenciar un episodio en el que el investigado le tiró del pelo durante una discusión que mantuvieron en la vivienda.

Según la progenitora de la afectada, el denunciado le insistía a la pequeña para que fuese con él a pescar en los acantilados. «Durante la adolescencia la noté cambiada pero no sospeché que podía estar pasando esto. Ahora entiendo el motivo», lamentó. La mujer también reseñó que hubo una época en la que la víctima no quería acudir a casa de su abuela pero ella la «obligaba» porque tenía que irse a trabajar. «Yo dejaba a los niños al cuidado de él porque no le veía mala intención», explicó la progenitora de la afectada. Las tres testigos aseguraron que la denunciante se encuentra «bloqueada» y no ha buscado ayuda psicológica.

Una prima de la víctima relató que cuando tenía entre diez y 11 años el procesado le pidió que se tumbase en la cama, le colocó una sábana encima y empezó a tocarle. «Cogió mi mano y la puso en sus partes íntimas, en ese momento entro la hija de él a la habitación y paró», narró, a la vez que destacó que se lo contó a su progenitora y fue la única que le creyó. «No denunciamos porque dijeron que yo pude haberme confundido y como no tenía pruebas lo dejamos así», aseguró.

La prima de la exmujer del procesado contó que estuvo en la piscina junto a la hija del investigado y éste último. «Estábamos jugando a que yo abría las piernas y ellos me pasaban por debajo. Él pasó y me rozó mis partes íntimas pero yo pensé que lo había hecho sin querer, por lo que abrí mucho más las piernas y me eché para arriba pero lo volvió a hacer», lamentó, al tiempo que sostuvo que se salió del agua de inmediato y se lo contó a su madre pero tampoco denunciaron.

La denunciante manifestó, por su parte, que ella dormía en una cama plegable situada en el salón de la vivienda de su abuela. Aclaró que los hechos ocurrieron cuando ella tenía ocho años y no en 2008 como dijo en la instrucción del caso, ya que en esa fecha el investigado estuvo preso por otra causa. «Empezó a tocarme en la habitación de mi abuela, me forzó y me violó», aseguró. La joven detalló que los hechos ocurrían siempre que estaban solos y que perduraron hasta que cumplió los 17 años. «Me buscaba, yo me negaba y me forzaba», expresó.

«Cuando íbamos a pescar y oscurecía, se acercaba a mí, me abrazaba, me besaba el cuello, me quitaba la ropa y me violaba», insistió, a la vez que apuntó que solía agarrarla por las muñecas aunque no le dejaba marcas. «Él me amenazaba con matar a mi padre y a mi hermano. Decía que nos llevaría a pescar y los echaría al mar si yo decía algo y después alegaría que había sido un accidente», aseveró la joven, que también narró que el procesado se saltó la orden de alejamiento varias veces y llegó a hacer el gesto de cortarle el cuello.

El investigado negó los hechos y defendió que su exmujer utilizaba a la joven para ir en su contra como parte de una «venganza» ya que él la denunció porque no le dejaba ver a la hija que tienen en común. «No dejan de perseguirme, maltratarme, en esa casa va todo el mundo a drogarse», sentenció. El juicio quedó visto para sentencia.