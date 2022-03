La Audiencia de Las Palmas ha expulsado del juicio que comienza este martes contra el exalcalde de Teror (Gran Canaria) Juan de Dios Ramos (PSOE) a la acusación particular que ejercía el exdirigente local del PP Cornelio Santana, al entender que no está legitimado legalmente para desempeñar ese papel, por no tener un interés directo en los hechos.

La sección segunda de la Audiencia ha tomado esta decisión al estimar una de las cuestiones previas planteadas por las defensas antes de que comenzara la vista, que advirtieron de que si Santana quería acusar a los encausados en este procedimiento, debía haberlo hecho como acción popular y previo depósito de una fianza. Los magistrados consideran que Corlenio Santana no ha acreditado un interés personal o directo en los hechos (la construcción presuntamente ilegal de una vivienda por parte del hijo del alcalde) que le habilite para personarse como acusación particular, aunque sí le tomarán declaración con la condición de testigo. La expulsión de la acusación impulsada por el denunciante inicial del caso no implica que el juicio no se celebre, ya que también ha formulado cargos contra los procesados (el excalcalde, su hijo y varios funcionarios municipales) el Ministerio Fiscal, que pide penas de tres a seis años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y falsedad. Cornelio Santana, representado por el letrado Ernesto Marrero, demandaba penas más altas, de seis a diez años de prisión.