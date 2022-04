La perito respalda la versión de la menor que acusa a su tío abuelo de abusos

La perito que realizó el informe de credibilidad del testimonio de la menor que acusa a su tío abuelo de abusos sexuales respaldó la versión de la denunciante y ve probablemente creíble su relato.

En el juicio que se siguió este martes contra un hombre, de 71 años, al que la Fiscalía acusó de cometer dos delitos sexuales a la hija de su sobrino, la psicóloga que atendió a la menor declaró que la adolescente presenta afectación emocional. También destacó que, al momento de los hechos, la víctima, de 12 años, presentaba un retraso madurativo del 46%.

La joven, que ahora tiene 17 años, manifestó este martes ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que los hechos ocurrieron los días 4 y 5 de febrero de 2017. Su padre era pareja y primo de la hija del procesado, por lo que estaban todos en una reunión familiar el primer día. Según la menor, en la vivienda sita en Las Palmas de Gran Canaria se encontraban otras cuatro niñas que se acostaron en una de las habitaciones y como ella no cabía en la cama optó por descansar en el suelo.

El procesado al verla la invitó a otra habitación donde, sostuvo, comenzó a realizarle tocamientos tras acostarse con ella en la cama. «Me metió mano en el culo por encima de la ropa y por la vagina por encima de la braguita», detalló la víctima, al tiempo que agregó que «le decía que parase, que yo no quería y aún así, no me hizo caso».

Ese primer día, reveló, el acusado también intentó besarla pero ella lo esquivó. Tras pasar el día en la capital se fueron a la vivienda de la pareja de su padre en Telde y allí durmieron juntos en el sofá-cama del salón pese a que ella indicó a su padre y a la hija del procesado que no quería dormir con él. «A media noche se pegó hacia mí, me subió el camisón y me tocó por debajo de la braguita. Me agarró por la coronilla y me obligó a chuparle el pene. Luego se me puso encima e intentó meter su pene en mi vagina pero no podía y su hija se despertó así que se hizo el dormido», aseveró la víctima. En ese momento, se fue a la habitación de su padre y le pidió dormir con él, a lo que este accedió. Al pasar unos días le contó a la hija del procesado lo que sucedía y ésta a su vez se lo dijo al progenitor de la menor.

«Le pedí que parase, que yo no quería y aún así, no me hizo caso», relató la adolescente

El acusado, por su parte, negó los hechos y alegó que tiene problemas para tener erecciones tras realizarse una vasectomía hace 15 años. Sin embargo, la médico que le atendió matizó que respondió bien a una prueba que le hicieron respecto a ese padecimiento. «Tengo cuatro nietas y nunca he tenido problemas con ellas», indicó el investigado.

La Fiscalía pidió una condena de 17 años de prisión para el acusado por dos delitos de abusos sexuales tras expresar que el testimonio de la víctima es veraz y creíble. El letrado de la acusación particular, José Manuel Santana Hernández, se adhirió a lo requerido por el ministerio público. Mientras, la defensa solicitó la libre absolución. El juicio quedó visto para sentencia.