José Jesús C. A. (José el Negro) y su hijo Kilian José C. H. duermen desde la tarde de este viernes en la cárcel acusados de homicidio en grado de tentativa. La juez envió a ambos a prisión como presuntos autores del tiroteo ocurrido el pasado Viernes Santo en Jinámar, donde hirieron de gravedad a Jonathan A. A., alias Martín; y a Enrique Jesús R. C., conocido como Kike el Peluquero. La encargada del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde entiende que al encontrarse ante un «supuesto ajuste de cuentas», decide limitar la libertad de ambos ante la posibilidad de que «puedan actuar ante bienes jurídicos de las víctimas» por venganza.

La decisión de la juez, que se encontraba en funciones de guardia, se toma en base a las declaraciones de los heridos y de Felipe C. R., quien el mismo día de los hechos se personó en dependencias policiales admitiendo la autoría de los disparos. Martín aseguró que sobre las nueve de la noche estaba en el bloque 7 de la calle Lomo Las Brujas cuando los dos acusados se bajaron de un vehículo 4x4 de color morado. Cada uno de ellos portaba una escopeta y gritaron: «Martín, Martín». Fue entonces cuando al girarse le dispararon, huyó y, por segunda vez, le volvieron a disparar por la espalda, cayendo entonces al suelo. La declaración del tiroteado, quien continúa ingresado en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria donde ha sido intervenido al tener afectada la médula espinal que, posiblemente, le reduzca la movilidad de sus piernas; fue ratificada por su amigo Kike el Peluquero, quien manifestó que vio cómo los dos detenidos disparaban a Martín para, después, dirigirse a ellos y recibir a bocajarro un tiro en una mano al intentar cubrirse. En el auto también se recogen las declaraciones de Felipe C. R., quien pocas horas después de que se produjera el tiroteo se presentó en la Comisaría de la Policía Nacional de Telde para asegurar que había sido el autor de los disparos. Este reconoció ante los agentes de la Policía Nacional que «no era cierto» que él realizara los disparos y que «fue Kilian José quien le requirió para que se confesara falsamente autor de los mismos», indica el auto. La orden de prisión se basa, asimismo, en la identificación del todoterreno utilizado por los dos tiroteadores, que pertenece a uno de los hermanos de José el Negro. La juez también acusa a padre e hijo de tenencia ilícita de armas al carecer de la licencia correspondiente. Sobre los cartuchos encontrados en el lugar de los hechos, señala que aún se está pendiente de los correspondientes análisis. El abogado de los dos acusados, Rafael Jiménez de Oliva, dijo este viernes que sus clientes son “inocentes”, que el relato dado por los testigos «no se ajusta a la realidad» y que piensa que hay «alguien detrás que están intentando culparlos”. José el Negro se agarró en su declaración a que cuando ocurrieron los hechos estaba en el Sur de vacaciones con su familia. El letrado admitió que puede que haya habido alguna “rivalidad” entre sus clientes y los heridos, pero, agregó: «Creo que realmente mis clientes son inocentes”. Esas rivalidades, relacionadas supuestamente por el tráfico de drogas, se vieron reflejadas en agosto del año pasado cuando parte de los implicados estuvieron implicados en otro tiroteo, en el que José el Negro recibió un impacto de bala en un dedo. En aquella ocasión tres encapuchados también intentaron atropellar a éste y a su hijo, y hubo una persecución por las calles de Lomo Cementerio. Aquello se saldó con cinco personas detenidas. Asimismo, el pasado Jueves Santo, un día antes de los incidentes ocurridos en Jinámar, varias personas lanzaron cócteles molotov contra la casa de José el Negro en Lomo Catela para tratar de prenderle fuego. Aquello fue el inicio de las últimas rencillas. Por otro lado, está previsto que hoy Kike el Peluquero, que el pasado martes supuestamente mató a puñaladas a su abuela en una casa de Jinámar, pase a disposición judicial acusado de un delito de homicidio. Su comparecencia se suspendió el pasado jueves debido al evidente estado de alteración que presentaba, por lo que se decretó su ingreso en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Insular.