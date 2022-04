Condenan a una banda que estafó más de 900.000 euros con bonos de guagua en Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto hasta cuatro años de cárcel a los dos cabecillas de una banda que vendía bonos de guagua falsificados en la capital grancanaria. La Fiscalía pedía de cuatro a siete años de prisión para los acusados pero rebajó su solicitud tras alcanzar un acuerdo entre las partes.

El juicio se celebró este lunes a conformidad, por lo que los nueve procesados admitieron los hechos ante el Tribunal y aceptaron las condenas interesadas por el ministerio público. Así, según lo relatado por la fiscal en su escrito de conclusiones finales, los cabecillas eran Diego C. y Norma B. El primero era propietario de Autoservicio Castilla y responsable de Bazar y Tabaquería Mesa y López S.L. y la mujer era la dueña de Estanco Bazar Mas de Gaminde. En ambos quioscos se despechaban los títulos de viaje falsificados de Guaguas Municipales de diez viajes y otras prepago de 15 euros.

Por su parte, los otros siete condenados eran empleados de los establecimientos y actuaron, a juicio de la Fiscalía, con «ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito» ya que tenían «conocimiento de la existencia de las falsificaciones». Y es que estos -bajo las instrucciones de sus jefes- vendían los bonos y tarjetas insulares de transportes falsos.

Además, los trabajadores eran quienes compraban los bonos auténticos a través de un distribuidor autorizado debido a que los bazares de Diego C. y Norma B. carecían de dicha autorización desde 2010. Diariamente los condenados adquirían entre 50 y 100 títulos originales y, cuando el cabecilla quería cambiar de diseño, optaban por adquirirlos en otros establecimientos para copiar las numeraciones y elaborar los bonos falsos que incluían el volcado de datos de la banda magnética de uno original en los falsificados.

La acusación pública destacó en sus calificaciones que Norma B. informó a la trabajadora de su estanco sobre la existencia de los títulos falsos y le indicó que sólo debía venderlos a personas extranjeras. Estos bonos estaban en el mismo cajón que los originales, con la diferencia de que los guardaban dentro del libro 'El Nuevo Testamento'. Así, la también condenada -"a sabiendas de su procedencia ilícita"- los vendía, con lo cual obtenían 0,50 euros por los originales y un euro por los falsos.

Por otro lado, Diego C. era quien falsificaba los títulos de viaje y los distribuía entre los dos quioscos. Los trabajadores también acudían a su domicilio para buscar los bonos falsos que después vendían a personas mayores y extranjeros que no pagasen con tarjeta e intentaban no despacharlos a los clientes habituales. Todos los ingresos obtenidos de las tarjetas eran depositados en una cuenta de Bazar y Tabaquería Mesa y López S.L. en concepto de gastos generales hasta noviembre de 2011 y después con la referencia de recarga.

Las tarjetas en blanco eran adquiridas por Diego C. a través de una empresa en Badalona, Barcelona, tras gestionar los pedidos con un trabajador ya jubilado. Mientras, el holograma utilizado para elaborar las clonaciones de los bonos provenía de una empresa en China cuyos pedidos estaban a nombre de otra persona.

El 17 de febrero de 2012 el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó la entrada y registro de un domicilio sito en la calle Blasco Ibáñez y dos trasteros ubicados en la calle Mas de Gaminde, los cuales se hicieron en presencia de los principales encausados. Entre los objetos encontrados se hallaron 55.000 tarjetas preparadas para su distribución, materiales para la falsificación y 670 euros.

Cuando Diego C. fue detenido estaba en posesión de 134 bonos, de los que 119 eran falsos y el resto estaban en proceso de ser falsificados. La trabajadora de Norma B., por otro lado, llevaba consigo 1.130,77 euros y 28 bonos falsos.

La Fiscalía estableció que entre 2009 y 2010 los condenados vendieron en los dos quioscos a una multitud indeterminada de personas las tarjetas falsificadas, con lo cual obtuvieron unos "ingresos fraudulentos de 980.069 euros". Así, el perjuicio económico que ocasionaron durante ese periodo a Guaguas Municipales fue de 764.644 euros y de 155.424 euros a Global Utinsa S.L.

Norma B. y Diego C. estuvieron privados de libertad desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 12 de julio del mismo año.

Acuerdo

Las acusaciones y las defensas llegaron a un acuerdo durante el juicio celebrado este lunes que supuso una rebaja en las condenas ya que se añadió la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas para todos los condenados y la de confesión respecto a los siete trabajadores. Así, de siete años de prisión que pidió en un principio la Fiscalía Provincial de Las Palmas para Norma B. y Diego C. como autores de un delito continuado de estafa en concurso medial con uno de falsificación en documento mercantil, la pena se quedó en tres años de cárcel y 1.620 euros de multa para ella y cuatro años y 1.800 euros de multa para él.

Además, ambos deberán indemnizar a Guaguas Municipales con 764.644 euros y a Global Utinsa S.L. con 155.424 euros de forma conjunta y solidaria. Mientras, las empresas de las que son dueños responderán de manera subsidiaria.

Con respecto a los trabajadores, todos fueron condenados a 20 meses de prisión y 720 euros de multa por ser cooperadores necesarios.

Ante la conformidad de todas las partes, el magistrado presidente Miguel Ángel Parramón resolvió condenarles y declarar la firmeza de la sentencia.