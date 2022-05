Un vecino de Gran Canaria admite que violó a su hijastra "solo una vez"

Un vecino de Gran Canaria admitió este martes que violó a su hijastra "solo una vez" en el juicio que se celebró en su contra ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El procesado, de 53 años, -del que no se dan datos para salvaguardar la identidad de la víctima- otorgó dos versiones diferentes ante el Tribunal presidido por Miguel Ángel Parramón. En primer lugar se negó a prestar declaración, sin embargo, a los minutos se arrepintió y aceptó responder las preguntas del representante del Ministerio Fiscal tras matizar que declaraba si su letrada le decía que lo hiciera.

El hombre negó haber abusado de la menor y haberla violado cuando ella tenía entre 11 y 13 años. También explicó que se casó con la progenitora de la menor y que la niña les visitaba dos fines de semana al mes ya que estaba "internada", al tiempo que añadió que desconocía las razones por las que la víctima le acusaba de estos hechos debido a que detalló que "nunca he tenido problemas con ella ni con su madre".

Según el encausado, la menor dormía con él cuando "le daban ataques de ansiedad". En esta primera versión desgranó que la niña se caía de la cama y por eso se trasladaba a su habitación para dormir en la parte de abajo, mientras que su mujer descansaba en otra habitación con los otros dos menores hermanos de la perjudicada. "Nunca la toqué, ni la penetré", apostilló. A preguntas de la defensa reseñó que cuando a la niña tenía "los ataques de ansiedad, le dábamos una tila para que se tranquilizara y su madre está de testigo que no ocurrió eso".

Sin embargo, tras un receso de varios minutos, el acusado manifestó su deseo de prestar una nueva declaración y en esta oportunidad optó por admitir los hechos y aseguró, al ser cuestionado por el magistrado, que "sólo fue una vez".

La educadora del centro de menores en donde se encuentra la niña declaró que la menor le confesó a ella lo que le estaba sufriendo. "Me dijo que tenía algo que contarme, que el día anterior -Día de la Madre- notó que la madre no estaba bien con su pareja y sintió la fuerza para decir algo que llevaba algo guardado", relató la testigo. La mujer también agregó que la víctima le relató que tenía miedo a que su progenitora sufriese daños psicológicos y físicos como ella. La educadora le cuestionó, según su testimonio, a qué se refería con eso y la menor respondió "digamos que no soy virgen". "Yo le pregunte qué quería decirme y me contestó que muchas noches la pareja de su madre se acostaba con ella y le hacía lo mismo cada noche", manifestó la testigo.

La acusación pública detalló que entre los años 2018 y 2020 la menor acudía al domicilio del acusado en fines de semana alternos para convivir con su progenitora. Así, el hombre "con la intención de satisfacer sus más reprobables instintos sexuales y consciente de la minoría de edad" de la pequeña, "aprovechó" que ambos dormían en la misma habitación para penetrarla mientras su madre descansaba en otro dormitorio "con otro hijo suyo pequeño".

La Fiscalía, ante la declaración del procesado, modificó su escrito de conclusiones y rebajó la petición de condena de 12 a 11 años y un día de prisión por un delito continuado de abuso sexual a menor de 13 años -que es la mínima- y redujo, además, la solicitud de indemnización para la menor de 20.000 a 14.000 euros. La defensa, por su parte, se adhirió a lo requerido por la Fiscalía, con lo cual, el juicio quedó visto para sentencia.