El Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Arrecife ha exonerado a un matrimonio de pagar 48.621,17 euros a sus creadores con los que no han podido satisfacer la deuda. El auto considera que “han de ser considerados deudores de buena fe en tanto en cuanto el concurso de acreedores [al que se presentaron tras no poder hacer frente a la deuda] no ha sido considerado culpable”. Además, según expone el fallo judicial, “los deudores no han sido condenados en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores y han intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos en vía normal, aunque sin éxito”.

Por esos motivos, y al no haber acreedores personados ni administrador concursal nombrado que “hayan manifestado oposición y concurriendo los requisitos antes expuestos, procede conceder a los deudores concursados el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en los términos interesados”, reza el fallo de la juez Yadila Cano Santana. El mismo no es firme y contra él cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Los acreedores se acogieron a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos deudores renegociar sus deudas o librarse de parte de ellas. Solicitaron créditos para ayudar a familiares La Asociación Ayuda al Endeudamiento, que ha asesorado a la pareja, celebra la resolución judicial y explica que “el matrimonio gozaba de una situación estable. Ambos trabajadores por cuenta ajena y con unas deudas controladas, pudiendo pagar de forma regular. Tanto era así, que se aventuraron a solicitar créditos adicionales para ayudar a algunos familiares, ya que sus nóminas se lo permitían”. Sin embargo, “al no mejorar la situación económica de esos allegados los impagos de las cuotas mensuales no tardaron en llegar”, por lo que los acreedores reclamaron el dinero al matrimonio, un montante que “se les hacía muy difícil de compatibilizar”, indica la asociación, a la que acudió la pareja. Los abogados de Ayuda al Endeudamiento les recomendaron acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y finalmente la Justicia les concedió el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho para la totalidad de los créditos impagados.