Canarias lidera las demandas de ruptura matrimonial a nivel nacional en 2021

Los órganos judiciales de Canarias fueron los que más tramitan demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes de todo el país en 2021, según se desprende de los datos que ha puesto sobre la mesa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su memoria anual. Una cifra que, además, se ha incrementado en un 4,7% en el último año respecto a 2020, según datos del servicio estadístico del CGPJ, hasta los 5.377 litigios presentados.

Los datos del CGPJ en cuanto a demandas por rupturas matrimoniales se basan en los asuntos que llegan a los órganos judiciales, que son básicamente de tres tipos: divorcios, consensuados o no, separaciones, también consensuadas o no, y nulidades matrimoniales. De estas cifras que presenta el Servicio de Estadística del gobierno de los jueces se desprende que la provincia de Santa Cruz de Tenerife registró más asuntos de este tipo que la oriental: 2.732 por 2.645 que fueron anotadas en Las Palmas.

En cualquier caso, se ha producido un aumento en el cómputo global de demandas de disolución matrimonial en el Archipiélago. Mientras que en 2020 se registraron 5.134 en total, el año pasado fueron 5.377. Esto es, un 4,7% más. Ello ha provocado que las Islas sean el territorio del país donde más casos por cada 100.000 habitantes hay: 247,5. La media estatal es de 201,89, 46 puntos por debajo del registro de Canarias, que le saca algo menos de 10 puntos a la segunda clasificada, la Comunidad Valenciana (238,8 asuntos por cada 100.000 habitantes). Completa el podio Baleares, con 229,7 casos. La región que menos litigios anota es Castilla y León, con 162,3, más de 85 puntos por debajo de nuestra comunidad autónoma.

Y es que las Islas siempre han sido una región que se ha significado como una de las que mayor incidencia de rupturas matrimoniales ha tenido en el Estado, ya desde que hace más de 40 años se aprobara la Ley del Divorcio, en el verano de 1981. Y ha sido así en base a un conglomerado de criterios que la comunidad experta ha tratado de distinguir y poner como motivos de que Canarias siempre haya ido un paso por delante en estos guarismos. Así, se habla de una Inquisición que fue más permisiva en el territorio insular que en otros lugares del país, pero también se habla de la influencia del turismo de masas que lleva viniendo desde hace muchas décadas o de las condiciones económicas que, por lo general, han tendido a ser menos halagüeñas en el Archipiélago.

Si se desglosan los datos por cada una de las demarcaciones canarias, y más allá de la cifra general, Santa Cruz de Tenerife alcanzó en 2021 un mayor número de demandas de divorcio, tanto consensuados como no consensuados, que Las Palmas -2.653 frente a 2.515-. No ocurrió lo mismo con las separaciones, consensuadas o no, donde la provincia oriental superó a la occidental: 130 asuntos de la primera contra los 77 de la segunda. En cuanto a las nulidades matrimoniales, solo se anotaron dos, ambas en Santa Cruz de Tenerife.

En comparación con 2020, la cifra total de divorcios no consensuados en Canarias disminuyó un 2,1%, pasando de 2.233 demandas ese año a las 2.185 en 2021, pero sí se incrementaron en un 9,3% los divorcios consensuados, que alcanzaron los 2.983 a 31 de diciembre del año pasado por los 2.729 de 2020. En lo que se refiere a las separaciones, las no consensuadas se redujeron en un 11,7% hasta los 53 -en 2020 fueron 60-, mientras que las que llegaron a acuerdo aumentaron un 45,3%, pasando de 106 en el año previo a 154 en 2021. Las nulidades matrimoniales cayeron un 300%, pasando de seis a dos.

Violencia de género

Las denuncias por violencia de género registradas en Canarias durante el 2021 se incrementaron en un 0,9%. Y es Gran Canaria la isla que condensa la mayor cantidad de estas ya que acumuló 3.956 causas, según la memoria anual elaborada por la Sala de Gobierno del TSJC.

Tras Gran Canaria, se sitúa Tenerife en cuanto al número de causas de este tipo, con 3.732 denuncias de violencia machista; le sigue Fuerteventura con 500, Lanzarote con 432, La Palma con 303, La Gomera con 32 y El Hierro con 20. Además, según la memoria, «en la mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos». Las cifras han ido en aumento ya que en comparación con 2020, en 2021 el número de mujeres víctimas fue de 8.971, con lo cual se incrementó en 1,3% (116 afectadas más).

Las rupturas matrimoniales en datos: 247,5 - Casos por cien mil personas La tasa de disoluciones matrimoniales en Canarias se situó en 2021 en 247,5 demandas por cada 100.000 habitantes, 46 puntos por encima de la media estatal, de 201,89. 5.377 - Demandas de ruptura Canarias anotó 5.377 demandas de disolución matrimonial durante 2021, un 4,7% más que las que registró en 2020, 5.134. Santa Cruz de Tenerife tuvo más casos que Las Palmas. 9,3% - Aumento de los divorcios Los divorcios consensuados que se llevaron ante los órganos judiciales canarios se incrementaron en un 9,3% en 2021 hasta los 2.983. Los no consensuados cayeron un 2,1%.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ muestra que de las 8.975 mujeres víctimas de violencia en el Archipiélago, 7.282 eran españolas y 1.689 extranjeras. Una docena de ellas eran menores de edad. Del total, 971 afectadas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor, un descenso del 15,3% respecto al periodo anterior, mientras que no confirmaron las denuncias 1.145 perjudicadas. A pesar de ello, en Canarias no aumentó la criminalidad al mismo nivel que en el resto del país, donde lo hizo en un 9,35%, una cifra que fue considerada "muy inferior" en el territorio insular.

Además, Canarias registró la cuarta tasa más elevada de víctimas de violencia de género del país con 86,6 por cada 10.000 mujeres. Por encima del Archipiélago, están Islas Baleares (103), Murcia (88,9) y la Comunidad Valenciana (86.6). Esto significa que ha habido un aumento del 1,1% con respecto a 2020, aunque en 2021 bajó del tercer al cuarto lugar. La media nacional, por su parte, se situó en 66 por cada 10.000 féminas, es decir, un 15,6% por debajo de la ratio canaria.