La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de tres años de prisión y nueve meses de cárcel y una multa de 1.800 euros a un hombre por traficar con drogas en un locutorio de la calle Aires de Lima, en el barrio de Argana Alta, en Arrecife (Lanzarote). De esta manera el TSJC ratifica la pena por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, que fue impuesta al procesado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en su sentencia de 8 de abril de 2022.

El varón tenía el 26 de marzo de 2021 en el establecimiento que regentaba en la capital lanzaroteña diversas sustancias estupefacientes: 29 bolsitas con casi 15 gramos de cocaína, con una pureza del 56,20% y 21 bolsitas con 7,22 gramos de heroína, con una riqueza media del 8,63%. La droga iba a ser distribuida entre terceras personas, según los hechos probados recogidos en el fallo de la Audiencia Provincial.

La droga incautada hubiera alcanzado un valor en el mercado de 1.128,86 euros en el caso de la cocaína y 116,71 euros en el de la heroína. Además, en el momento de la incautación en el local se hallaron 683,47 euros, de los que no se pudo demostrar que procedieran de la venta de la droga.

En su recurso de apelación, el recurrente alega que "no se ha acreditado que las sustencias estupefacientes aprehendidas estuvieran destinadas al tráfico o a la venta a terceras personas". Además, argumenta que "la droga fue encontrada de forma casual" en el negocio, por lo que su abogado solicitó su absolución.

Por su parte, el TSJC detalla que "no alega en esta instancia el procesado, como sí hiciera en la Sala sentenciadora, su condición o no de consumidor, como tampoco que estuviera destinada a su propio consumo". Añade que "solo y únicamente expone ante esta instancia que se no ha acreditado que las sustancias estupefacientes aprehendidas estuvieran destinadas al tráfico o a la venta a terceras personas". Sin embargo, el acusado admitió ser la persona que regentaba el local y el propietario de la droga requisada y ante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Arrecife reconoció que la misma era para su consumo durante un año.

El TSJC da por válido, al igual que respaldó en su día el fallo de la Audiencia Provincial, el testimonio de los funcionarios de la Policía Local y la Policía Nacional de Arrecife que declararon como testigos en el juicio.

La sentencia del TSJC, que rechaza el recurso de apelación del condenado y confirma todos los extremos de la resolución de la Audiencia Provincial, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre las costas, no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación en un plazo de cinco días desde su notificación al interesado.