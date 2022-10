El TSJ de Canarias absuelve a tres socios del Policlínico Cajal del delito de apropiación

Los tres socios del Policlínico Cajal que fueron condenados en noviembre de 2021 a cuatro años de cárcel y una indemnización millonaria a la entidad han sido absueltos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) estimó los recursos de apelación presentados por las defensas al entender que la prueba que sustentaba la condena por delito de apropiación indebida en concurso con uno societario continuado es insuficiente para condenarles. De esta manera, la segunda instancia revoca el fallo de la Audiencia Provincial y libra de las penas a Aurelio A., Antonio M. y Ricardo R.

La sentencia recurrida dividía el caso en tres grandes apartados: la denominada «operación Ocete», según la cual se había dado pagos por valor de 400.000 euros a un exsocio que abandonó el Consejo de Administración; una serie de arrendamientos vinculados que eran considerados «abusivos» en cuanto al precio pagado, y unas retribuciones a cada uno de los miembros de este órgano que también fue tachada de excesiva en base a diversas comparativas con otras empresas y con otras clínicas privadas de la capital.

El fallo no ve que las tres personas se hayan enriquecido ni hayan perjudicado a la sociedad médica

En extensos escritos, las defensas de los tres condenados recurrieron en amparo al TSJC al considerar que el fallo de primera instancia tenía numerosos vicios y errores a subsanar. Al mismo tiempo, invocaron el principio de censura jurídica al no existir actitud que pueda considerarse delictiva, tal y como aseguraba la Audiencia Provincial. Algo que el máximo órgano judicial autonómico ha aceptado en esta nueva sentencia, que se dio a conocer ayer.

En lo que a la «operación Ocete» se refiere, el TSJC entiende que existen «dos amplias fisuras» en el fallo de primera instancia. En primer lugar, «sería preciso acreditar que los servicios pagados no hubieran existido», algo que, por el contrario, quedó demostrado con documentación y con el testimonio del propio doctor que abandonó el Consejo. Además, esta persona ya interpuso en su momento una demanda que fue sobreseída por un juzgado de Instrucción capitalino, sin que el Ministerio Fiscal lo recurriera en su momento.

Además, teniendo en cuenta que la fecha en que se produjo esa dimisión en el Consejo fue en 2010 y las diligencias no se abrieron hasta 2017, se entiende que, al no tratarse de un delito continuado en el tiempo, este ya ha quedado prescrito -al sobrepasarse el límite de cinco años-.

En conclusión, revoca la sentencia en cuanto al delito de apropiación indebida de la denominada «operación Ocete». Entiende el tribunal que los servicios prestados por esta persona no fueron ficticios y que, por tanto, no hubo un pago indebido, por lo que caerían los supuestos de distracción sin retorno y disposición efectiva de lo ajeno que sustentaban la acusación de este delito.

El tribunal asume el principio de censura jurídica al no hallar actitud que se considere delictiva

En cuanto a los arrendamientos vinculados, el TSJC vuelve a corregir al tribunal de primera instancia, ya que la existencia de los mismos no se había ocultado en ningún momento y obra en las memorias contables. En cuanto a si son o no «excesivos», señala que la comparación en que se basa la pericia de la primera sentencia se «desdibuja». Al no considerar estos precios excesivos, caería el sustrato fáctico de la calificación de delito societario, «puesto que no concurre ni el enriquecimiento propio o ajeno (...) ni tampoco el de perjuicio a la sociedad, puesto que los arrendamientos eran, si no necesarios, al menos convenientes para la actividad de la sociedad».

Finalmente, sobre las retribuciones de los miembros del consejo de administración, la sentencia estima que no resultan «excesivas en relación con el entorno empresarial», por lo que acoge la propuesta revisoria interpelada por los acusados y modifica la valoración realizada por la sentencia de primera instancia en su capítulo de hechos probados. Además, añade que no existe «falta de transparencia o de acuerdo social» en las retribuciones del Consejo de Administración, puesto que se iban aprobando en cada una de las juntas de socios y generales que se celebraban en la clínica, contando a veces con el voto favorable del denunciante. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.