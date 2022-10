Los cabecillas acusados de estafar a financieras captaban a personas vulnerables para delinquir

Los cabecillas de la trama de estafa continuada contra varias financieras en Las Palmas de Gran Canaria, que llegaron a trampear cantidades de casi 115.000 euros en múltiples operaciones de compraventa, se aprovecharon del carácter vulnerable de sus cooperadores para llevar a cabo su actividad delictiva. Así lo admitieron este martes en la primera sesión del juicio en su contra que se sigue en la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas, después de haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía, que se abre a rebajarles las penas si confiesan los hechos ante el tribunal. Todas las personas de las que se valieron tenían problemas económicos que les impedían hacer frente a los créditos contraídos y se encontraban en situaciones de calle o de extrema necesidad.

Falsearon una paga vitalicia a un acusado en base a que su padre había salvado la vida a Franco

Los hechos se remontan al último trimestre de 2016 y los primeros meses de 2017, cuando Natanael de Jesús H. C. y Juan Antonio G. S. se conocen y se ponen de acuerdo para emprender todo un tejido de operaciones con las que pretendían enriquecerse y estafar a distintas compañías de crédito. Para ello, buscaron -tal y como reconocieron este martes- a personas que se encontraban en una situación complicada y que, de hecho, acudían a lugares en los que tenían constancia que pudieran encontrar este perfil. Así, "pescaron" -como llegaron a decir algunos de los acusados- en las inmediaciones de comedores sociales o de centros de atención a drogodependencias.

En sus declaraciones ante el tribunal, tanto Natanael como Juan Antonio admitieron parte de los hechos por los que se les acusa, pero hubo muchos momentos en los que dijeron no recordar lo que les estaban planteando las partes. Además, aprovecharon para acusarse mutuamente de varias de las operaciones fraudulentas, coincidiendo precisamente con las de mayor calado, como la compraventa de vehículos.

Según Natanael, conoció a Juan Antonio porque era un cliente habitual del restaurante que regentaba, y fue este quien se puso en contacto con él y le planteó toda la operativa. Él, además de su establecimiento, trabajaba como vigilante de seguridad, por lo que Juan Antonio le pidió una nómina y, sin explicarle por qué, le sacó una fotografía. Más adelante, siempre según el testimonio de Natanael, le preguntó si cree que sería posible cambiar una referencia numérica en la nómina que le dio, a lo que él respondió que no tenía mucha idea, pero que suponía que por PowerPoint sí se podría. De esta manera, "poco a poco", se fue "viendo involucrado dentro de todo eso".

Captaban cerca de comedores sociales y otros lugares que frecuentaba gente en situación de calle

Sin embargo, José Antonio aseguró al tribunal que lo que propuso a su compañero fue "buscar gente y sacar beneficios de ellos" para repartírselos, no que tuviera tintes de una gran red operativa. Igualmente, insistió en que Natanael tenía "bastantes conocimientos" sobre cómo se podían falsificar los documentos, a diferencia de lo que este declaró previamente, y que era él el que se ocupaba de buscar a personas parecidas a las de la documentación que aportaban para llevar a cabo las transacciones financieras, para evitar que se destapara el fraude.

El concesionario bajo lupa

La mayoría de vehículos que fueron objeto de estas operaciones fraudulentas fueron vendidos -o incluso adquiridos- en un concesionario de Montaña Los Vélez, en el municipio de Agüimes. Su propietario, también acusado en esta trama al considerarlo cooperador de las actividades de los cabecillas, negó este martes que tuviera conocimiento de las actividades ilícitas que estas personas estaban desarrollando. "Yo no compruebo que la documentación que me entregan sea veraz, si veo apariencia de normalidad, no me dedico a estudiarla en profundidad, porque de eso se suelen encargar las propias financieras", explicó a preguntas de las partes.

Por su parte, el resto de procesados reconoció haber participado en estas actividades, aunque la mayoría de ellos engañados o inconscientemente debido a su situación de drogodependencia o desconocimiento. Uno de ellos llegó a declarar ante el tribunal que Natanael y Juan Antonio le comentaron que habían elaborado un documento en el que decían que tenía derecho a una paga vitalicia porque su padre le había salvado la vida a Franco en un atentado. Otros solo conocieron de los móviles que habían "sacado" los líderes, pero se sorprendieron tiempo después al llegarles correo sobre otros créditos que no reconocieron haber hecho nunca por valores más importantes.

El juicio continuará este miércoles con la prueba pericial y las conclusiones de las partes.