El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su vecino en la Vega de San José

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato por unanimidad al hombre que mató a su vecino en 2020 en el barrio de la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. También ha sido declarado culpable de robo con violencia por ocho votos a favor y uno en contra, al llevarse del domicilio de la víctima un teléfono móvil y aparecer las dependencias revueltas tras los hechos.

La votación se ha conocido un día después de que concluyera la vista en la Audiencia Provincial de Las Palmas este martes.

De esta manera, y tras conocerse el fallo del jurado popular, la Fiscalía interesa una pena de 15 años por el delito de asesinato y de tres años y medio más por el de robo con violencia. Algo a lo que se adscribió el abogado de la defensa. El Ministerio público rebajó su solicitud de pena -que en un principio fue de 25 años- después de que no quedara probado durante las sesiones del juicio la alevosía, según explico la fiscal del caso, Inés Herreros.

No entienden que el procesado actuara bajo los efectos de las drogas ni que fuera un arrebato

Según el veredicto del jurado popular, los hechos acaecidos la noche del 2 de octubre de 2020 quedaron probados en base a los testimonios, no solo del acusado, que reconoció haber matado a su vecino, sino también por los de su hermano y su cuñada, quienes contaron que les confirmó que había asestado varias puñaladas a su vecino. También en cuanto a las numerosas lesiones que recibió la víctima, F. V. S. G., que le provocaron la muerte, sobre todo porque atacaron directamente los centros vitales cardiorrespiratorios, tal y como quedó demostrado en los informes médicos que se trajeron a las sesiones del juicio, que comenzó el lunes en la Sección VI de la Audiencia Provincial presidida por Oscarina Naranjo.

Además, el tribunal popular declaró probado que el atacante actuó con ensañamiento en base al número de puñaladas que infligió, más de cien, y a los lugares en que se produjeron, todos ellos elementos vitales que, tal y como explicaron los peritos forenses en la vista, condujeron a incrementar el sufrimiento de F. V. S. G. En todos estos hechos, la unanimidad reinó entre los legos en Derecho.

Sin circunstancias atenuantes

En cuanto a los hechos que determinaban la posible modificación de la responsabilidad del acusado, ambos fueron rechazados por el jurado popular con siete votos en contra. Así, estimó que no cometió los hechos debido a su adicción a las sustancias estupefacientes, ya que en el primer reconocimiento que se le hizo tras los hechos, el día 6 de octubre, no se encontraba bajo los efectos de las drogas, ni del mono por la falta de consumo. Tampoco determinó que estuviera padeciendo un síndrome ansioso depresivo y un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo impulsivo que mermaba sus facultades volitivas.

Igualmente, desestimaron la circunstancia atenuante de arrebato porque, tal y como declararon los peritos médicos durante el juicio, no posee enfermedad psiquiátrica alguna, por lo que sus facultades volitivas solo estaban levemente modificadas, y no lo suficiente como para no saber cómo estaba obrando en todo momento. El juicio quedó visto para sentencia, que promulgará el tribunal profesional los próximos días.

Durante la primera jornada del juicio, José Juan S.N. afirmó que no quería matarlo y que lo apuñaló tras recibir un "bofetón fuerte" a raíz de la discusión que mantuvieron porque debía 80 euros al fallecido. Según reconoció, Ese día había bebido "mucho alcohol", consumido heroína y crack, y, además, se había tomado un bote de trankimazin. El hermano y la cuñada del acusado afirmaron, durante la segunda jornada del juicio, que el procesado llegó ese día a la casa que compartían pasadas las 23.00 horas con los "ojos dislocados", como "endemoniado". También ofrecieron su testimonio los policías que detuvieron al acusado en su domicilio, quien llegó a negar los hechos y les dijo que era mentira que hubiera matado a nadie.