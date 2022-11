Rosa María Virolés: "Hay más de 6.000 casos pendientes en la Sala Cuarta por el bloqueo judicial"

Disertó sobre el despido y las causas de extinción contractual, ¿ha cambiado con la reciente reforma laboral la perspectiva del despido?

El título que pusimos a la ponencia es El despido y otras figuras de extinción contractual sin causa. El abandono del puesto de trabajo y desistimiento. Consecuencias, y en ella analicé los despidos que no tienen ninguna causa y que son ilegítimos, en realidad. Pero incidí especialmente, en primer lugar, en la sentencia del 19 de octubre de 2022 en que analizamos por primera vez si un despido sin causa en época de pandemia es improcedente o nulo. Lo hicimos en base al análisis de si es de aplicación el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, en relación con los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En esta sentencia de la que hablo llegamos a la conclusión, teniendo en cuenta las circunstancias concretas que concurren en el caso, de que estamos ante un despido sin causa y, como tal, lo consideramos improcedente. Eso sí, el análisis debe tener en cuenta que, ante otras circunstancias o con otras circunstancias, podría el resultado ser distinto.

Una sentencia muy reciente...

Sí, es una sentencia muy reciente, del Pleno y de 19 de octubre de 2022. Se analiza si puede ser improcedente o no. No lo habíamos analizado aún en la calificación que se le podía dar en este despido a pesar del tiempo que ha pasado desde la pandemia. Nosotros, en nuestra Sala, y con buen criterio creo yo, todos estos temas de pandemia, despidos, extinciones, EREs o ERTEs los hemos visto en pleno de la Sala, pero aún no había surgido el momento de analizar de frente este problema de la calificación. Hubo un intento, el tema se acabó al declararse una caducidad de acción. Yo era ponente, decliné la ponencia en desacuerdo con la mayoría de la Sala y emití un voto particular, en el que ya apuntaba yo la solución que le hemos dado a este fallo en concreto del que hablé.

También trató otras cuestiones sobre esta materia en la ponencia, ¿cuáles fueron?

Después de analizar estos temas de despido sin causa para conocerlo un poco, lo que se ha llamado despido tácito, pues también analicé en lo que me restó de tiempo, que fue menos del que hubiera querido, lo que es un abandono y un desistimiento del puesto de trabajo, que son temas también muy novedosos en estos momentos.

¿Qué valor va a tener esta sentencia, qué precedentes jurisprudenciales puede marcar a partir de ahora?

Es una sentencia dictada en unificación de doctrina, de tal manera que todos los tribunales superiores de justicia y los juzgados de lo Social han de respetar esta doctrina, porque de no hacerlo, en el momento en que haya un recurso, pues se tendrá que estimar el mismo. La sentencia muestra que, en el dilema de calificar un despido como improcedente o nulo, decimos que tiene que ser en este caso improcedente, porque el nulo lo reservamos única y exclusivamente para cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Este es el resumen del fallo.

Durante la pandemia ha habido muchos problemas por las situaciones excepcionales que también requirieron de medidas laborales excepcionales...

Sí, pero ya las hemos ido resolviendo en la Sala Cuarta. Básicamente, estaban los ERTEs y los EREs. Los primeros se resolvieron en una sentencia de 25 de enero de 2021, entendiendo que el ERTE era procedente, ajustado a derecho. Aquí concurría una fuerza mayor que se había adquirido por silencio administrativo positivo, por lo que tenía un interés procesal y jurídico muy importante. A partir de aquí, con este criterio se ha ido resolviendo todo lo demás que ha ido llegando al Supremo. Y después, en cuanto a modificación sustancial de las condiciones de trabajo, también hemos establecido un criterio que se dio por primera vez en la sentencia de ZARA, que es de 12 de mayo de 2021. También hemos resuelto EREs, pero siempre se nos ha presentado el problema de si estamos ante una cuestión coyuntural o estructural. Si es estructural, el ERE es correcto, pero si es solo coyuntural, la empresa debió acudir antes a un ERTE que a un ERE. Eso sí, no habíamos abordado, entrando en el fondo del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, en considerar o calificar el despido producido como improcedente o nulo. Eso sí que ha sido novedoso. Es todo muy casuístico y se ha de analizar caso por caso.

¿Han llovido muchos nuevos casos a raíz de la pandemia en la Sala de lo Social?

Pues sí, muchísimos. En la Sala tenemos ahora mismo un colapso de unos 6.000 recursos pendientes. La Sala está compuesta por 13 magistrados, 12 más la presidenta, y en estos momentos somos únicamente ocho. Es decir, que hay cinco vacantes, y con el problema de que, al ser ocho, pues no se pueden constituir dos salas a la vez de cinco magistrados, como sería normal, por lo que vamos a tener que constituir dos salas, pero de cuatro magistrados. Es imposible en estos momentos, mientras no se constituya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se nombren los magistrados necesarios para cubrir las bajas que tenemos, pues no se podrá hacer de otra manera.

¿Esta situación les está generando grandes inconvenientes en el día a día de la justicia?

En nuestro caso, pues hay 6.000 recursos pendientes, y bueno, entran más asuntos de los que pueden salir. El tiempo que tarde en nombrarse magistrados se irán acumulando más. Se hace todo lo que se puede, se mira intentar reflotar y trabajar más incluso, pero hay un colapso. Está meridiano. Y, claro, una vez que se nombren a estos magistrados que faltan, pues al cabo de poco tiempo, esperamos volver a estar en cierta normalidad.

Usted misma está, precisamente, como accidental en la presidencia de la Sala hasta que se nombre otra presidencia.

Sí, estoy en funciones, pero puedo seguir siendo presidenta después... Así que de momento, continúo así en esta situación, veremos hasta cuándo. Yo formo parte de la Sala del 61, de la Sala de Gobierno del Supremo, no me genera ningún problema. Lo genera el colapso que pueda haber en las Salas, eso sí es un inconveniente.

¿Cómo ve ese bloqueo institucional al CGPJ, cree que se podrá solucionar?

Lo del Consejo General del Poder Judicial es una cuestión política en la que ni entro, ni pienso entrar nunca. Yo solo valoro lo que es mi Sala y sus problemas, pero nada más.

Hablando nuevamente sobre los despidos, ¿han visto que la pandemia haya podido afectar más a las mujeres que a los hombres?

Depende de quién sea el afectado por la pandemia, aquí no hay sexo. Si quiere entrar en el tema de perspectiva de género... La pandemia ha afectado por igual a todos, pero claro, dentro del mundo del trabajo hay colectivos más sensibles que deben tener soluciones distintas. La pandemia es una situación extraordinaria, que se ha encontrado con unas normas extraordinarias, y que la solución que le ha dado el Tribunal Supremo en los asuntos también ha sido extraordinaria. Partiendo de ello, la Sala ha sido muy flexible a la hora de dictar las resoluciones.

¿Ha habido mucho trabajo extra por parte de la Sala para resolver estas cuestiones tan novedosas?

Es una situación de pandemia, con normas extraordinarias y soluciones extraordinarias. Cualquier cuestión novedosa que haya, pues si tiene su norma, se aplica y ya está. Jurídicamente, no ha sido un problema. Ha habido trabajo en cantidad, por supuesto, pero no con especial complejidad. Las normas han ido cambiando cada 15 días, sí, pero nos hemos adaptado a ello y ya está. El derecho laboral es el derecho que más se mueve, el más vivo, entonces, al ser así, siempre estamos al día, siempre reciclándonos y trabajando en normas nuevas, pero ya estamos muy acostumbrados a ello todos los que nos dedicamos a esto.

¿Existe desconocimiento entre la sociedad de lo que es el Derecho social?

El Derecho Social es el que más afecta a la sociedad, aquí están implicados todos, cualquier persona trabajadora está implicada con él, entonces es lógico que le afecte. Es una de las ramas del derecho que más afecta a la sociedad, de hecho. Claro que lo conocen, no bien porque para eso están los profesionales, pero la conocen.