Las defensas tratan de anular sin éxito la prueba en el juicio contra el clan que introducía hachís en Lanzarote

Las defensas solicitaron este lunes la anulación de toda la prueba obtenida, y la consiguiente suspensión del juicio, en el marco de la denominada operación "Corraliza", que sienta en el banquillo a 13 miembros de un clan que introducía grandes cantidades de hachís en Lanzarote, y con ramificaciones en otras islas del Archipiélago. Sin embargo, el tribunal de la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas rechazó estas pretensiones y la vista continuó desarrollándose con la testifical.

Los abogados de la defensa implementaron un frente común para plantear, en el trámite de cuestiones previas al inicio de la vista, que se desarrollará durante gran parte de la semana, la suspensión del juicio y la anulación de todos los elementos de prueba que se han tomado durante el procedimiento. Alegaron, siendo portavoz de todos ellos el abogado Miguel Ángel Pérez Diepa, que la práctica de escuchas telefónicas por parte de los agentes de la Guardia Civil durante la investigación de los hechos vulneró los derechos fundamentales de los acusados en cuanto a la intimidad y el secreto de las comunicaciones y, por consiguiente, a la tutela judicial efectiva debido a que entienden que todo el proceso ha sido "ilegal".

Según la versión de las defensas, la aparición del cabecilla de la banda criminal, Omar C. C. -quien no acudió a la vista de este lunes y, por lo tanto, fue declarado en rebeldía-, se produce en base a las escuchas telefónicas que se venían realizando por una instrucción judicial abierta en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. "Se nutre de ese caso la información que da origen a la presente investigación, y por tanto la no constancia de los autos hace que no podamos conocer la legitimidad de los mismos", reclamaron.

"Con todo este bagaje que consta en las actuaciones, queda perfectamente claro y nítido que el origen de la información que se nutre inicialmente este procedimiento tiene que ver con el procedimiento anterior", señaló Pérez Diepa, quien también censuró que entiende que el auto que acuerda la práctica de las diligencias de investigación que motivaron la celebración de este juicio "carece de la necesaria motivación y proporcionalidad". Ello en base a que, si se atienden "los supuestos indicios que se refieren" en el oficio que motiva el auto judicial, "ni junto ni por separado, ofrecen un conjunto indiciario suficiente, más allá de meras sospechas o conjeturas, para la restricción de los derechos fundamentales".

Rechazo

La Fiscalía rechazó la falta de indicios como motivo para anular las actuaciones policiales que dieron pie a la acusación -solicita penas de entre 15 años y 9 meses y dos años y nueve meses para los acusados por delitos contra la salud pública, de pertenencia a grupo criminal, de lesiones en concurso medial con uno de detención ilegal y de blanqueo de capitales-. Pero sí que interesó la suspensión del actual procedimiento para remitir al juzgado de Santa Cruz de Tenerife a que entregue el testimonio de los oficios que realizó en su momento y que, supuestamente, habrían dado pie a las diligencias previas, y para conocer en qué órgano de enjuiciamiento se encuentra.

Sin embargo, el tribunal rebatió las pretensiones de las defensas al considerar que no considera tan clara la relación del presente procedimiento con las diligencias de las que hacían constancia que se siguieron en Tenerife. Además, insistió en que, en el oficio inicial, se aportaron datos "cuanto menos llamativos" que dan pie a justificar las actuaciones supuestamente ilícitas que llevó a cabo el cabecilla en un primer momento, y que destaparon el resto de la compleja trama. "Los indicios nos parecen suficientes", sostuvieron, para luego declarar que tampoco suspenderían el juicio.

Tras resolverse la cuestión previa, la sesión continuó con la testifical -ya que las defensas solicitaron modificar el orden del procedimiento para que los acusados declaren al final de la vista, que podría ser el miércoles-. El guardiacivil que dirigió la investigación de la operación "Corraliza" aseguró que estas diligencias fueron "independientes" a las que se iniciaron en Tenerife, ya que cada unidad del Archipiélago -en ese momento había dos, una en cada provincia- actuaba individualmente, si bien en momentos puntuales se pasaban algunos datos en caso de coincidir oficios, como ocurrió en el presente caso. Si bien reiteró que las actuaciones son "secretas" y que no llegan a conocer todos los detalles hasta el final.

Los abogados defensores preguntaron una y otra vez por esa supuesta conexión que denunciaron en la fase previa de la vista entre la investigación de Tenerife y la que dio origen a la causa, pero el agente mantuvo que la información que obtuvieron de Tenerife no tenía que ver con la de Lanzarote y que no recordaba cuándo se incorporaron a la instrucción, ni si llegó a incorporarse en algún momento.

La vista continuó con los testimonios de varios de los agentes que intervinieron en los distintos oficios, y continuará con estas declaraciones durante la jornada del martes.