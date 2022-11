Un guardiacivil de Tenerife admite que detectaron cinco móviles de la operación ‘Corraliza’ de Lanzarote

Un agente de la unidad de investigación criminal de la Guardia Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife reconoció este martes que, en el marco de una investigación policial que emprendieron en su momento, consiguieron varios de los teléfonos móviles intervenidos al presunto cabecilla del clan que introducía grandes cantidades de hachís en Lanzarote. Las defensas habían solicitado en la primera sesión del juicio que se anulara toda la prueba obtenida al entender que las escuchas practicadas vulneraron los derechos fundamentales de los acusados en cuanto a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

Una pretensión que hacían en base a que la aparición del líder del clan, Omar C. C. -que fue declarado en rebeldía después de no presentarse a la vista-, se produjo en base a la investigación policial que se originó en Tenerife, en una instrucción judicial abierta en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Adujeron que no constaba en autos la información obtenida en ese procedimiento y que, por lo tanto, no podían conocer la legitimidad de esas escuchas policiales, tal y como esgrimió Miguel Ángel Pérez Diepa, que se erigió en portavoz del resto de letrados.

Ese agente de la Guardia Civil, que en aquel momento se encontraba destinado en Tenerife, respondió, a las preguntas planteadas por las defensas, que en ese proceso previo se habían detectado varios teléfonos del que era considerado líder de la operación Corraliza, hasta cinco, incluido uno de Marruecos. Si bien, no reconoció que esos números fueran los que dieran pie a la presente causa, ni que hubiera ese trasvase de información entre unidades operativas, al igual que hiciera el jefe de la instrucción, perteneciente a la Comandancia de Las Palmas, en la sesión del lunes.

Durante la jornada de este martes, se practicó casi toda la testifical, con declaraciones de muchos de los agentes que participaron en seguimientos, intervenciones y vigilancias que se realizaron los meses que duró la investigación policial y que detallaron cómo se había producido. Para este miércoles, está previsto un último informe económico solicitado por las defensas y la reproducción de las escuchas. Si da tiempo, también declararán los acusados.