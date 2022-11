Dos informes discordantes crean dudas sobre un abuso sexual en Santa Lucía de Tirajana

La existencia de un abuso sexual a una menor por parte de su padre en Santa Lucía de Tirajana quedó en duda este miércoles durante la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Mientras que el informe de una perito forense estimaba que no quedaba acreditado que se hubiera producido en base al testimonio de la víctima, el de otra perito, esta vez psicóloga, decía lo contrario.

La psicóloga entiende que, en el marco de los hechos narrados por la víctima, es "normal" que se produzcan "bloqueos mentales" y que por ello su testimonio pueda no ser del todo exacto en ciertos puntos. Ello respondería a las posibles incoherencias o a que las versiones cambien en ciertos detalles entre una entrevista y otra que la menor haya podido realizar en este tiempo.

Sin embargo, para la perito forense la declaración de esta joven -que ya es mayor de edad- no puede ser tenida en cuenta porque resulta "inexacta". Sustentó esta opinión en las lagunas que tuvo la víctima durante su relato, con pérdidas de memoria y algunas imprecisiones. En su opinión, durante el encuentro que mantuvo con ella no pudo acreditar la credibilidad de este testimonio.

A eso se agarró la defensa, encarnada por la abogada María Trinidad Rodríguez Alonso, para solicitar la absolución del acusado en base al principio in dubio pro reo, según el cual siempre que existan dudas, se tenderá a fallar a favor del procesado. Según explicó en su informe final, "no hay prueba indiciaria o elementos suficientes" que sustenten que el hombre tuvo participación en estos hechos. Los informes periciales contradictorios y las vaguedades que, según expuso, hubo en las declaraciones de los agentes actuantes que el Ministerio público llevó al juicio reflejan que el caso no tiene peso probatorio.

Según los hechos, que quedaron probados durante la vista para la Fiscalía, en fechas indeterminadas, pero comprendidas entre noviembre y diciembre de 2018, y cuando la víctima tenía 15 años, el acusado se habría masturbado en hasta dos ocasiones mientras manoseaba los pechos y la vagina de su hija. Lo hacía aprovechando que la menor se encontraba sola en la vivienda de este, situada en la localidad de Sardina del Sur.

Seis años de cárcel

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó durante la vista una sentencia condenatoria en base a los siguientes términos: seis años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años. Asimismo, interesó una orden de alejamiento y de comunicación del padre respecto a su hija, así como la privación de su patria potestad. El Ministerio público también pidió que se le imponga una medida de libertad vigilada durante 10 años una vez cumplida la condena de privación de libertad, y que participe en programas de educación sexual durante el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, retiró la petición de indemnización en concepto de responsabilidad civil, al rechazar a esta pretensión la víctima durante el acto judicial. Tras estos informes finales, el juicio quedó visto para sentencia.