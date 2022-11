Un perito economista niega que las empresas de la trama de 'Corraliza' en Lanzarote fueran fantasma

El último de los peritos que quedaba por declarar ante el tribunal de la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el juicio por la operación Corraliza, según la cual un grupo criminal introducía grandes cantidades de hachís en Lanzarote, aseguró este miércoles que entendía "desacreditado" el informe policial que consideraba que el cabecilla de la trama, su esposa, su hermana y su madre habían creado dos mercantiles para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. El técnico negó que ello casara con los movimientos y transacciones financieras que se desarrollaron los años en que ambas estuvieron activas.

En la tercera sesión de este juicio, que sienta en el banquillo a 13 miembros de un supuesto grupo criminal que tenía ramificaciones en otras islas del Archipiélago -si bien el considerado cabecilla fue declarado en rebeldía al no comparecer-, se terminó con la testifical y se dio por reproducida la documental, que las defensas habían impugnado al inicio del mismo. También se reprodujeron algunas de las escuchas telefónicas que realizó la Guardia Civil durante la instrucción, y que han generado controversia para los abogados de los acusados, que las tachan de ilegales.

Según el testimonio del perito, miembro del Registro de Economistas Forenses en el Archipiélago, el concepto que usa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la hora de estimar que ciertas transacciones son sospechosas es "rígido, incluso áspero". "El banco no nos va a permitir una operatoria donde salga más dinero del que entra", insistió a preguntas de una de las defensas, que introdujo su testimonio en el procedimiento. Lo dijo en base al hecho de que una de las acusadas sacara más dinero de su cuenta del que entraba en ella, aspecto que, en su opinión, puede ser debido a que tenga contratada alguna modalidad de tarjeta de crédito.

Asimismo, en el informe que redactó sobre estos hechos, señaló que solo en 2014 una de las dos mercantiles, Gestiones Montaña Clara SL, obtuvo beneficios, pero que en los otros años hasta su extinción final su actividad económica estuvo "así, así", sin arrojar grandes beneficios. Algo similar le ocurrió a la otra compañía, Beiros Food SL.

La 'Cucaracha', el 'Negro' y el 'Chivato'

En las escuchas telefónicas practicadas por la Benemérita, y que fueron impugnadas por las defensas al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de sus clientes en cuanto a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, se oía al cabecilla, Omar C. C., departiendo y gestionando el día a día de la organización con diferentes personas. Motes como el de la Cucaracha, el Negro y el Chivato aparecían con asiduidad en las conversaciones en relación con la supuesta detención ilegal de una persona a la que acusaron de robar una gran cantidad de droga en una ocasión.

Durante más de dos horas, el tribunal pudo escuchar cuestiones que iban desde el traslado de "polen" y "chocolate" (nombres coloquiales del hachís) dentro de la misma isla de Lanzarote hasta operaciones de compraventa de la mercancía que gestionaba la organización criminal. También quedó patente que Omar C. C. se apoyaba de su segundo de a bordo, que se encontraba sobre el terreno mientras él estaba en Tenerife, Daniel S. C.

Las conversaciones también reflejaban cómo se gestó la supuesta detención ilegal de una persona -el Chivato- en medio de una nerviosa sucesión de llamadas de su mano derecha al cabecilla, en las que conversaban sobre cómo actuar y de qué manera podían amenazarla para recuperar la mercancía que habría sustraído. Igualmente, se pudo escuchar a Omar C. C. hablando con una gestora bancaria en un proceso para comprar una vivienda que había salido a subasta, o sobre cómo administraba sus mercantiles con su esposa.

Durante la jornada de este jueves, se tomará declaración a los doce acusados presentes en el juicio -incluidos los tres que marcharon a Tenerife el primer día y que lo harán por videoconferencia-, y se leerán los informes finales de las partes.