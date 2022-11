El acusado de violar a un chico tras una fiesta asegura que se lo inventó todo

Un joven se enfrenta a once años de prisión por haber, presuntamente, abusado sexualmente de un menor de 13 años que se quedaba unos días en su casa, en Las Palmas de Gran Canaria, tras haberse fugado de un centro de menores. Durante el juicio celebrado en su contra este jueves ante la Sección I de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha insistido en su inocencia, arremetiendo contra la víctima, de quien dice que se lo ha inventado "todo" porque se encuentra bajo la influencia de un vecino que le tiene "rencor" desde hace tiempo.

En la vista, la víctima ha relatado lo que sucedió aquellas semanas de marzo y abril de 2020, que concluyeron la noche del 10 de abril. En el inmueble del acusado, se celebró una fiesta a la que acudieron varias personas. Durante la misma, le invitaron a consumir drogas y beber alcohol, lo que le dejó en estado de vulnerabilidad, de lo que se aprovechó el acusado para llevarle a una habitación por la fuerza y penetrarle analmente sin su consentimiento. Ello le habría generado una infección -un herpes- en el ano y en el brazo, según explicó, que le habría salido desde el día siguiente a la presunta agresión.

La Fiscalía destacó que el testimonio de la víctima, que cuenta en la actualidad con 16 años, le parece "veraz, firme y contundente" ya que es el mismo que ha mantenido durante todo el procedimiento judicial, desde su declaración en comisaría a la versión que ofreció este jueves al tribunal, presidido por Miquel Ángel Parramón. Además, resaltó la fiscal en su informe final, el menor llegó a derrumbarse cuando tuvo que recordar las relaciones sexuales no consentidas, lo que reforzaría, en su opinión, la "culpabilidad y vergüenza total que siente" por lo ocurrido.

"Busca dinero y joderme"

Sin embargo, en su declaración, el acusado negó tajantemente que sucediera lo que contaba la víctima, y aseguró que se fueron a la habitación de su casa únicamente a hablar de un suceso que había ocurrido durante la fiesta. Según su versión, un vecino y el menor, en el marco de un juego sexual, se fueron al baño a enseñarse sus penes, motivo que le preocupó y por el que quiso preguntarle a quien se quedaba en su casa.

Además, dijo sentirse atacado por todo el procedimiento judicial que se ha desarrollado en su contra y que, por ello, ha podido "entrar en negación" y obviar detalles de lo sucedido en sus diferentes declaraciones, tal y como destacó el Ministerio público en su interrogatorio. "Siempre tuve problemas con Luis (su vecino), y pienso que ha podido manipular al chico para llevarme ante el tribunal", señaló en la vista, para luego rematar: "Solo busca dinero y joderme, perdón por ser tan explícito". Asimismo, contó que esta persona, que vive debajo de su piso, tiene "rencor" hacía él porque cree que pudiera estar enamorado.

La defensa pide su absolución

La Fiscalía, sin embargo, no creyó el testimonio del acusado, puesto que dio "nuevas versiones" durante la vista oral que no había dado anteriormente y que les ha sido "imposible contrastar" para saber si son verdad o no con los testigos que se llevaron a la causa -y es que el acusado declaró en último lugar, a diferencia de lo que suele ocurrir en las sesiones-. En cambio, como contraste está la versión inamovible de la víctima, quien "siempre ha dicho lo mismo, sin variar ni una coma" en las múltiples entrevistas que ha tenido a lo largo del procedimiento judicial, y también fuera del mismo, con psicólogas o educadoras sociales.

Por su parte, el letrado de la defensa, Víctor Mayor, interesó una sentencia absolutoria para su cliente ya que observó durante todo el juicio "una absoluta contradicción" entre los testigos y en las propias declaraciones del menor. Para ello apuntó las controversias en cuanto a si la víctima fue al baño a realizar ese supuesto juego sexual con el acusado o con el vecino -ya que ella dice que fue con el segundo, pero este dice que fue con el primero-, o si fue o no voluntariamente a la habitación con quien le ofrecía hospedaje.

Recordó, a su vez, que la víctima se encuentra bajo tratamiento médico por un trastorno no diagnosticado, y que al llevar fugado desde marzo -sin contar, presumiblemente con su medicación-, se siembran dudas sobre la veracidad o no de los hechos que relata. Igualmente, advirtió que los herpes "no salen al día siguiente", sino que requieren de un proceso de incubación mayor, al tiempo que criticó que no se hayan hecho pruebas médicas a su cliente para descubrir si él también tenía ese padecimiento. Tras su informe, el juicio quedó visto para sentencia.