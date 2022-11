El listado elaborado por la prestigiosa publicación estadounidense Best Lawyers, en su décimoquinta edición para España, se dio a conocer este jueves. Por primera vez, reconoce a la abogada Yomara García en la especialidad de derecho medioambiental, clasificación en la que entra por primera vez una letrada canaria. Por su parte, distinguió al despacho García-Cuyás Servicios Jurídicos como el mejor bufete local del Archipiélago, merced a sus cinco reconocimientos. Además de ser reconocidos como Lawyer of the year 2023 en derecho administrativo.

En el mismo sentido, destacan en la edición de 2023 los reconocimientos de José J. García Cuyás, pues al ya conseguido en la pasada lista en la especialidad de derecho civil, añade en la presente la de derecho administrativo, así como los de Néstor C. García-Cuyás García, que logra consolidar los reconocimientos alcanzados en el ránquin de la pasada edición en las especialidades de derecho administrativo, derecho civil y la de litigio procesal, completando así el reconocimiento para las principales ramas de actividad del despacho. Un letrado grancanario, en la publicación 'Best lawyers 2020' de España En este listado, se encuentran profesionales de despachos de abogados de toda la geografía nacional, especializados en ámbitos como el derecho administrativo, civil, laboral, penal, tributario, familia o fusiones y adquisiciones. De los 4.616 letrados colegiados en la provincia de Las Palmas que reconoce el Consejo General de la Abogacía Española, tan solo figuran seleccionados una veintena de abogados, algunos de ellos en más de una especialidad, y todos pertenecientes a despachos radicados en la capital. El despacho con más representantes de la provincia de Las Palmas es, un año más, Garrigues, estando presentes también abogados de otras de las grandes firmas nacionales e internacionales radicadas en Canarias, como Deloitte Legal, PwC Tax & Legal Services Spain, KPMG Abogados o Montero Aramburu Abogados, destacó la publicación en un comunicado.