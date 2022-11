El juicio por 'Corraliza' en Lanzarote queda visto para sentencia con dudas sobre las escuchas

El juicio por la denominada operación Corraliza, que sentaba en el banquillo a varios miembros de una supuesta organización criminal que se encargaba de introducir grandes cantidades de hachís en Lanzarote, quedó este jueves visto para sentencia. Lo hizo en medio de una nube de duda sobre las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil y que dieron pie al desmantelamiento de esta red, lo que trajeron a colación las defensas desde la primera jornada. Y es que los letrados volvieron a solicitar, en sus informes finales, que se impugnara toda la prueba obtenida al considerar que atentaron contra los derechos constitucionales de los acusados en cuanto a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

Durante la última sesión del juicio, estaba previsto que los acusados -nueve, ya que a tres se les retiró la acusación y el cabecilla, Omar C. C., fue declarado en rebeldía al no presentarse a la vista- declararan. Solo lo hicieron cinco, ya que los otros cuatro se acogieron a su derecho de no hacerlo. Quienes sí dieron su versión al tribunal negaron de pleno los hechos que se les imputaban, y también conocer que se habían visto implicados, de alguna manera, en una red de narcotráfico.

La Fiscalía terminó modificando sus conclusiones provisionales para retirar el delito de detención ilegal, absolviendo por lo tanto a tres de los acusados, ya que la víctima no dio su testimonio como para inculpar a estas personas. En todo lo demás, mantuvo los hechos y las penas solicitadas para el resto de quienes se sentaron en el banquillo: delitos contra la salud pública, de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de capitales.

En su informe final, hizo un profuso repaso de las pruebas que se presentaron durante el juicio y de la abundante documental que obra en autos, y que vendría a dejar claro, en su opinión, que hubo una organización criminal que operó en Lanzarote para el tráfico de sustancias estupefacientes, en mayor medida hachís. Según detalló, formaban parte de este grupo más de dos personas, contando con una estructura más o menos organizada y que se mantuvo en el tiempo. Parámetros todos ellos que sirven para dar a entender que, efectivamente, había detrás de estas operaciones una red de cierta entidad.

También consideró demostrada la existencia de un delito de blanqueo de capitales en las figuras de la esposa, la hermana y la madre de Omar C. C. Hasta el punto que aseguró que existe dolo en tanto en cuanto forman parte del círculo más cercano del cabecilla y que, por tanto, debían conocer muy bien cómo se movía este y la verdadera procedencia del dinero que ganaba. "Han dicho sus versiones, pero no las han acreditado", esgrimió el representante del Ministerio público.

Dilación indebida

Por su parte, las defensas reiteraron su petición de nulidad de todo el proceso, toda vez que solicitaron la impugnación de las escuchas telefónicas que dieron pie a la instrucción del presente caso en 2015. "Aquí ha habido irregularidades muy graves", destacó una de las letradas, quien rechazó -como el resto de abogados- que no existiera colaboración entre las unidades operativas de la Benemérita en el Archipiélago. Además, consideran que se puso en marcha esta investigación policial "sin prueba alguna", adjudicando los números de teléfono a personas "porque sí", sin tener fundadas sospechas sobre ellas.

Otro de los letrados insistió en que "desde el principio de esta investigación, concurre una capacidad para declararla nula", ya que existió desde el minuto uno "una clara injerencia" sobre los derechos fundamentales, que no pueden ser tratados con "laxitud" en virtud de si conviene o no su aplicación en la causa. Asimismo, la mayoría de ellos pusieron el foco sobre las dilaciones indebidas en el proceso, que comenzó a instruirse en 2015, que concluyó en 2016 y que no ha celebrado la vista hasta el presente 2022.

Tras estos informes finales, el juicio quedó visto para sentencia.