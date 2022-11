El acusado de matar a un hombre en Morro Jable alega que fue en defensa propia

El acusado de matar, presuntamente, a un hombre a pedradas en un complejo turístico de Morro Jable, en Fuerteventura, en diciembre de 2019 ha negado este lunes, en la primera sesión del juicio del Tribunal del Jurado en su contra, que haya querido acabar con la vida de esta persona. Según su versión, se encontraba huyendo de un supuesto ataque de la víctima, en compañía de un tercero, que portaban un bate de béisbol y un palo, por lo que lanzó varias piedras para tratar de alejarles de él, con la mala suerte que una terminó impactando en la cabeza del fallecido.

La Sección I de la Audiencia Provincial acoge desde este lunes el juicio por un presunto homicidio ocurrido en el hotel Jandía Golf, en la zona del barranco de Vinamar, de la localidad sureña de Morro Jable. Según las acusaciones, un hombre, Pablo Noel O. M., le habría quitado la vida a S. J. A. S. después de lanzarle una pedrada a la cabeza, que le dejó en coma inducido y un estado vegetativo durante un año. Y que ello lo hizo plenamente consciente de que el golpe podría ser mortal. Planteamiento que negó de todo punto durante su declaración el acusado, quien insistió en que su intención era únicamente alejarle y que el blanco de sus lanzamientos era el cuerpo de la víctima y no su cráneo.

El acusado admitió que tenía mala relación con la víctima y otras personas que okupaban el hotel en el que vivía -según él como usufructuario de una habitación que le cedieron los dueños del establecimiento por haber trabajado en él como director de animación-, porque se encargaban de "robar el cable de cobre" y de "saquear" sus dependencias. De hecho, esas personas serán parte de los testigos que las acusaciones llevan al juicio, y que declararán este martes en la segunda sesión.

Niega haber sido condenado

La víctima, siempre según la versión de Pablo Noel O. M., le habría golpeado y amenazado, a él y a su novia, el día anterior a los hechos por los que se celebra la vista. "Golpearon a mi pareja, que es muy poquita cosa la pobre, y le agarraron del pelo para arrastrarla por el suelo, mientras a mí me intentaron asfixiar metiéndome la cabeza en un cubo de agua", relató al jurado a preguntas del fiscal Tomás Fernández. Todo ello, supuestamente se podrá ver durante el juicio ya que lo grabó con un teléfono móvil. Al ser interpelado sobre por qué no denunció esos actos -tanto el robo continuado como el presunto ataque-, el acusado aseguró que lo intentó en "múltiples ocasiones", pero que la Guardia Civil no le hizo caso nunca, llegando en algunos casos a menospreciarle por su origen -es latinoamericano y moreno-.

"Nunca me he sentido seguro en Fuerteventura, me marginaron por mi procedencia, nunca me tomaron en serio", explicó para luego opinar que la Benemérita "consentía" lo que estaba sucediendo en el establecimiento turístico porque "la víctima me decía que tenía un pacto con la Guardia Civil, que se llevaban bien". De hecho, respondió a su abogado, Carlos Lugo, "en una ocasión me dijeron que borrara los vídeos que tenía en mi tablet porque no me servirían".

Además, también rechazó que hubiera sido condenado por delitos de lesiones, atentado contra la autoridad, detención ilegal o malos tratos en el ámbito familiar en varios momentos entre el año 2010 y 2013, tal y como consta en registro y señaló el fiscal al inicio del juicio, en el trámite de alegatos al jurado. El Ministerio público interesa una condena de 14 años de prisión por un delito de homicidio, así como una indemnización de 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Este martes, se desarrollará la segunda sesión del juicio con las declaraciones de los testigos.