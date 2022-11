La abogacía artesanal y el compromiso ambiental se cuelan en la elite nacional

Reconocimiento al trabajo bien hecho y visibilización a la labor diaria que ejerce la abogacía. Estos son los pilares sobre los que se cimenta la publicación estadounidense Best Lawyers para elaborar listados con los principales profesionales del sector en distintos países y regiones del planeta. Para esta edición, han reconocido a la abogada Yomara García en materia del derecho medioambiental a nivel nacional, lo que la convierte en la primera letrada canaria en lograr entrar en ese listado, mientras que el bufete García-Cuyás Servicios Jurídicos es considerado el mejor despacho local de Canarias así como Lawyer of the Year en derecho administrativo.

Ambos se encuentran encantados con esta distinción que otorgan sus propios colegas de profesión, quienes han reconocido el esfuerzo diario que llevan a cabo para dar el mejor servicio posible a su clientela. La canaria Yomara García es reconocida por ‘Best Lawyers’ a nivel estatal en derecho ambiental Yomara García, presidenta además de Juristas contra el Ruido a nivel nacional, asegura que lo más importante de su reconocimiento "es la difusión y la concienciación que pueda generarse para visibilizar y poner de relieve la necesidad de proteger el medioambiente y los derechos de las personas". En su opinión, todavía hay mucha gente que desconoce que pueden optar a reclamar sus derechos si sufren contaminación acústica. "Es un orgullo porque se pone en valor esta especialidad, lo reconocen también los compañeros, y luego también figuran las islas Canarias, precisamente un territorio que necesita mucha protección a nivel medioambiental", esgrime. Este reconocimiento que ha recibido por parte de la prestigiosa publicación estadounidense -que lleva 15 ediciones publicando este listado de letrados en España- ha sido "una sorpresa" para ella, que no se esperaba que la listaran en la categoría de derecho medioambiental. Ahora, tiene claro que seguirá trabajando como hasta ahora porque es algo que le "apasiona", incluso aunque haya tenido que sacrificar muchas cosas, "tomando prestadas muchas horas hasta a la familia". "La abogacía es muy complicada para conciliar, pero es que me gusta y creo profundamente en esta materia y en la necesidad de concienciación", remata. Cariño en cada asunto Por su parte, el bufete García-Cuyás Servicios Jurídicos recibe, por primera vez, el título de Lawyer of the Year en el ámbito del derecho administrativo, una de sus ramas. Para uno de sus miembros, Néstor C. García-Cuyás, este reconocimiento viene a reflejar "la forma en que estamos trabajando, la concepción que le damos a la prospección y el cariño con el que tratamos cada asunto". Por ello, se muestran "muy contentos" porque sus propios compañeros de profesión les hayan respaldado de esta manera, eligiéndoles también como mejor despacho local de Canarias. Un letrado grancanario, en la publicación 'Best lawyers 2020' de España "Nosotros en última instancia nos debemos a nuestros clientes", afirma el abogado, quien destaca que llevan ya cuatro apariciones en esta lista que realiza Best Lawyers y que tiene una dinámica muy parecida a la de la elección del Balón de Oro en el mundo futbolístico: mientras que en este último son los periodistas deportivos y los entrenadores acreditados los que seleccionan al mejor futbolista del año, en este caso son los propios letrados quienes lo hacen. "La abogacía es una profesión completamente artesanal, no hay dos procedimientos iguales, cada uno requiere una dedicación exclusiva y minuciosa, dedicarle a cada uno el tiempo y el trabajo que requiere", explica García-Cuyás. Dos de los letrados de este bufete, el propio Néstor y José Juan García-Cuyás, acaparan cinco reconocimientos en la presente edición de la lista en el ámbito canario. El primero cuenta con tres apariciones en los campos de derecho administrativo, litigio procesal y derecho civil, mientras que el segundo aparece en los terrenos del derecho administrativo y derecho civil. En este listado, se encuentran profesionales de despachos de abogados de toda la geografía nacional, especializados en ámbitos como el derecho administrativo, civil, laboral, penal, tributario, familia o fusiones y adquisiciones. De los 4.616 letrados colegiados en la provincia de Las Palmas que reconoce el Consejo General de la Abogacía Española, tan solo figuran seleccionados una veintena de abogados.