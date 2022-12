Un padre acusado de abusar de su hija en Las Palmas de Gran Canaria lo niega y afirma que le denunció por venganza

Un padre acusado de haber abusado, presuntamente, de su hija menor de edad en dos ocasiones en agosto de 2019, tanto en una tienda de campaña en un camping de Barcelona como en su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, negó este jueves los hechos y aseguró que su hija y la madre de esta le denuncian por "venganza". El hombre insistió en que la relación con la adolescente se había deteriorado en los meses previos a los hechos "porque había empeorado su comportamiento y sacaba peores notas y yo la reñía por ello".

Sin embargo, en su testimonio ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas la víctima -que tenía 13 años en el momento de los hechos- relató que su padre, primero en una tienda de campaña, le bajó los pantalones y las bragas durante la noche mientras se creía que ella estaba dormida y, tras unos instantes, comenzó a sacarle fotos a sus partes íntimas. "No le dije nada en ese momento porque sentí asco y confusión, por eso me seguí haciendo la dormida", contó la joven, que admitió que jamás llegó a ver las fotos y que, al incriminarle al día siguiente a su padre, este le dijo que lo había soñado.

Más adelante en ese mismo mes, y cuando la menor se fue de vacaciones a la casa de su padre en el barrio capitalino de Costa Ayala, su padre volvió a intentar hacer lo mismo, según la versión de la víctima, esta vez en el dormitorio en el que dormía tras una noche de fiesta. Sin embargo, en esta ocasión, cuando ya le había bajado los pantalones, se encaró con su progenitor y le dijo que no siguiera, haciéndose él el dormido al verse descubierto. En ninguna de las dos ocasiones le llegó a tocar.

El hombre, de nacionalidad venezolana, comentó que no hizo las fotografías y que el flash de su móvil se ilumina cuando le llegan notificaciones. Asimismo, recordó que ha mostrado colaboración con las autoridades policiales y judiciales en todo momento para poner a su disposición su terminal y que revisaran que no existían esas instantáneas. "Creo que esta denuncia es una venganza por no complacerle en las compras y por castigarla", apuntó.

Piden cuatro años de prisión

El Ministerio fiscal interesó, en sus conclusiones finales, una condena de cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual a menores en grado de tentativa, el máximo previsto en la horquilla de este tipo penal. Retiró, de esta manera, la acusación por pornografía infantil que interesaba en un primer momento al considerar que no quedó suficientemente acreditado durante la vista.

Por su parte, la defensa pidió la absolución de su cliente ya que no existe prueba de cargo suficiente que empañe su presunción de inocencia y que, en cualquier caso, ante las dudas que existen en torno al procedimiento, se debería aplicar lo más ventajoso para el reo. Cree que existen "dudas razonables" en el testimonio de la víctima, así como un "ánimo espurio" por los movimientos que el padre amenazaba con hacer si la joven persistía en su mal comportamiento.