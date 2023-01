Fiscalía pide 22 años de cárcel para el hombre que asfixió a su exmujer en La Naval

El juicio del tribunal del jurado contra el hombre que asesinó a su exmujer durante el confinamiento por la Covid-19, en abril de 2020, tendrá lugar la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Para el autor confeso del crimen, que fue en el barrio capitalino de La Isleta, la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer solicita una pena de prisión de 22 años y un día por un delito de asesinato con agravante de parentesco y de género, y atenuante de confesión.

El hombre se encuentra en prisión provisional desde el 5 de abril de 2020, cuando el juez decretó la medida cautelar, una vez pasó a disposición judicial tras ser detenido por la Policía el mismo día en que confesó el crimen.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de abril de 2020, cuando el acusado, José Marcial P. A., asfixió a su exmujer, que padecía un importante deterioro cognitivo y demencia por la ingesta de alcohol y por Alzheimer, que le impedía cuidarse por sí misma, motivo por el cual, pese a divorciarse en 2013, siguió bajo el cuidado de su exmarido.

Usó una almohada para consumar la muerte

Según los hechos que relata en su escrito de acusación el Ministerio público, sobre las 02.00 horas, la víctima se despertó y fue al baño "de forma continua" para enjuagarse la boca, solicitando al acusado "con insistencia" que le diera caramelos y mostrándose inquieta mientras hacía ruidos con la garganta. Una conducta que se repetía "periódicamente todas las noches". Ya entre las tres y las cuatro de la madrugada, el hombre agarró por el cuello a su exmujer para pedirle que se callara, apretándole un poco pero aflojando en esa presión al poco tiempo.

Sin embargo, entre las 06.00 y antes de las 06.50 horas, el investigado consumó la asfixia. Sorprendiendo a su exmujer por la espalda, mientras esta se encontraba sentada en la cama con los pies en el suelo, le pasó su brazo y antebrazo por el cuello y apretó "todo lo fuerte que pudo" hasta soltarla. Sin embargo, comprobó que seguía respirando, por lo que cogió una almohada con la mano izquierda y la situó sobre la cara de la víctima, presionando hasta que logró matarla.

"No podía más ya"

El acusado "le quitó la vida a quien fuera su esposa como acto de dominación y manifestación de superioridad sobre ella por el hecho de ser una mujer", detalla el escrito de Fiscalía.

José Marcial P. A. llamó a la Policía por teléfono sobre las 6.50 horas para confesar que había matado a su exmujer. Según la grabación de dicha llamada, el hombre comunicó lo siguiente: "Mire, acabo de matar a mi mujer, la asfixié... porque es una persona que está... ansiosa, tiene enfermedad ansiosa y no he podido más ya, está toda la noche ansiosa y ansiosa, y no podía más ya".

El fiscal Jesús Lomba será el encargado de defender el planteamiento de la Fiscalía durante el juicio de la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia. El Ministerio público interesa una condena de 22 años y un día de cárcel por un delito de asesinato con agravantes, y teniendo en cuenta la confesión como circunstancia atenuante, así como la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la pena. También solicita la libertad vigilada por periodo de diez años, una vez se cumpla la pena privativa de libertad.

Asimismo, interesa que se practique testifical a ocho agentes y una inspectora de la Policía Nacional que participaron en los hechos, así como al médico que certificó la muerte de la mujer. También pide que cuatro peritos, entre forenses y psicólogos, declaren durante la vista, que se extenderá a lo largo de la semana.