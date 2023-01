Los letrados de la Administración de Justicia en Canarias se plantan: "Basta ya del ninguneo del Ministerio"

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en todo el país han arrancado este martes una huelga de carácter indefinido para presionar al Ministerio de Justicia a que se sienten a negociar con ellos sus reivindicaciones en cuanto a la negociación colectiva y una remuneración acorde a las funciones que vienen desempeñando desde la modificación legislativa que les afectó en 2009. En Canarias, los paros han sido secundados, según los propios letrados, por entre un 75 y un 80% de ellos, aunque los oficiales que aporta el Ministerio de Justicia sitúan el seguimiento a nivel nacional en el 28,23%.

"Basta ya del ninguneo al que nos somete el Ministerio de Justicia", requirió Leticia Rexach, una de las letradas que se concentraban ante la puerta de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Según su versión, el área dirigida por la socialista Pilar Llop no ha cumplido lo que prometió a los letrados. "No se ha convocado el comité de huelga en ningún momento para hablar con la ministra, se hicieron una serie de acuerdos en abril que no se han venido ejecutando hasta hoy", indicó.

Tampoco han sentado bien las declaraciones del Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que este lunes les tachó de "golpistas" por haber convocado la huelga indefinida y desprestigiando sus pretensiones. La letrada de la administración de justicia del Juzgado de Familia 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Mónica Santamaría Gutiérrez, lamentó que la única respuesta que haya venido desde Justicia haya sido una "burla" hacia sus reivindicaciones. "Falta a la verdad cuando dice que esta huelga es política: ninguno de los que estamos aquí estamos con un color político, sino por razones profesionales. También falta a la verdad al llamarnos golpistas, solamente tienen un problema sobre la mesa que no saben gestionar", indicó.

Negociación colectiva

Los antiguos secretarios judiciales reclaman que el Ministerio no convoca al Consejo del Secretariado, órgano que funciona como Mesa sectorial en la que se debaten las cuestiones que les incumben, como sí lo hace con el Consejo Fiscal -para el Ministerio público-. Además, rechazan que los únicos agentes con los que negocie el departamento gubernamental sean los sindicatos, a los que acusan de dejarles "al pie de los caballos" y de no velar por sus intereses. Es por ello que una de sus principales reivindicaciones es, precisamente, que no se bloquee la negociación colectiva y se deje funcionar a sus órganos representativos.

Además de ello, en 2009, una reforma legislativa les dotó de mayores competencias en su desempeño profesional con el objetivo de descargar del trabajo que no era exclusivamente jurisdiccional a la magistratura. De esta manera, aducen, pasaron a tener un incremento del "300%" en sus funciones diarias sin que ello se haya visto reflejado en sus retribuciones. De ahí que soliciten una actualización de sus salarios acorde a estas nuevas tareas, así como a su categoría profesional en la administración, dentro de la categoría A.

Un año de reivindicaciones

Esta no es la primera vez que los letrados de la administración de justicia paran para exigir al Gobierno de España negociación sobre sus reivindicaciones. En el último año, han sido varias las huelgas que han protagonizado, que han obligado a suspender cientos de juicios, pero también otras diligencias judiciales, como el abono de multas, indemnizaciones o prestaciones de diverso tipo que tienen en la justicia su origen.

Para Rexach, estas movilizaciones se acabarán "cuando (el Ministerio) se siente a hablar con el comité de huelga y se cumpla lo pactado el 22 de abril". Entre esas promesas, un incremento retributivo de 195 euros mensuales, cifra que no les termina de convencer porque se queda "corta".

Durante la concentración en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, en la que participaron alrededor de una treintena de letrados, se expusieron carteles en los que se podía leer la consigna "Por dignidad, por justicia, por igualdad". Rexach quiso también disculparse ante el resto de operadores jurídicos y la ciudadanía en general por los problemas que este paro indefinido podría suponerles, "pero nos vemos obligados a hacer esto por las circunstancias" en que se encuentran.