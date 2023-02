Cuatro hombres afrontan 60 años de cárcel cada uno acusados de violar en grupo a una mujer en Puerto Rico

Cuatro hombres se sentarán en el banquillo de los acusados por haber, presuntamente, violado en grupo a una mujer en un apartamento de Puerto Rico, Mogán, en el sur de Gran Canaria. La Fiscalía les imputa cuatro delitos de agresión sexual -uno en concepto de autores y otros tres como cooperadores necesarios- y solicita que se les imponga a cada uno de ellos la pena de 60 años de cárcel.

El juicio se iba a desarrollar este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presumiblemente a puerta cerrada, pero fuentes judiciales adelantaron que se suspendería, ya que no entra dentro de los servicios mínimos de la huelga de letrados de la administración de justicia (LAJ), que comenzó ya hace tres semanas y que no tiene visos de resolverse por el momento.

El Ministerio público relata cómo uno de los acusados, que era ex pareja sentimental de la denunciante, se citó con ella la noche del 5 de mayo de 2015 con la idea de pasar la noche juntos en un apartamento de la localidad turística. Le propuso mantener relaciones sexuales con él y otras personas al mismo tiempo como condición para retomar esa relación, a lo que la mujer accedió en un primer momento "como consecuencia de la situación de dependencia y sumisión psicológica" hacia esta persona en la que se encontraba.

Consumieron alcohol y cocaína

De esta forma, recogió a la joven en su domicilio, sito en el Cruce de Arinaga, Agüimes, y la llevó en su coche, acompañado de un amigo y también acusado, hasta un centro comercial de Puerto Rico, donde ya aguardaban los otros dos imputados. Fue ahí donde le dijo el que había sido su novio que las relaciones serían con él y estos tres conocidos. Acto seguido, se dirigieron al apartamento y consumieron alcohol y cocaína, para proponerle después a la denunciante tener sexo con los cuatro en el jacuzzi que había en el interior, si bien esta manifestó que no quería. "Te lo vas a pasar bien", le contestó su ex pareja, por lo que terminó diciendo que solo lo haría con protección.

Los procesados, identificados como J. F. D. L., B. B. P., J. C. T. y J. M. R. S., insistieron para que entrara, pero ella volvió a repetir que sin preservativo no tendría sexo, saliendo del jacuzzi y comentándole a quien fuera su pareja que lo estaba pasando mal y no le gustaba la situación. Pese a ello, terminó accediendo a ello "en el contexto de dependencia psicológica que tenía respecto de su expareja sentimental", según relata la Fiscalía.

Los imputados penetraron vaginal y bucalmente a la joven de manera simultánea

Tras este primer encuentro sexual con los encausados, se dirigieron todos al salón del apartamento y, pese a que la denunciante ya había dicho que no quería seguir manteniendo relaciones con ellos, "se abalanzaron sobre ella y la sujetaron por las muñecas y las piernas, venciendo con fuerza física la resistencia que en todo momento prestó la joven, logrando cada uno de ellos penetrarla vaginalmente". Además de eso, mientras uno la penetraba vaginalmente, el resto le sujetaban para que no se moviera y le introducían sus penes en la boca.

Indemnización

Por estos hechos, el Ministerio fiscal solicita la pena de 15 años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de agresión sexual cometidos, presuntamente, por los cuatro acusados sobre la víctima, lo que hace un total de 60 años de cárcel para cada encausado. Una vez cumplan la condena, interesa también una medida de libertad vigilada por diez años. Igualmente, pide al tribunal que imponga órdenes de alejamiento respecto de la mujer y de su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro punto que frecuente, así como de comunicación con ella, por tiempo de 25 años.

Por último, y en concepto de responsabilidad civil, interesa que J. F. D. L., B. B. P., J. C. T. y J. M. R. S. indemnicen conjunta y solidariamente a la supuesta víctima en la cantidad de 80.000 euros por los daños morales ocasionados por estos hechos. Tras la suspensión de la vista, la Audiencia Provincial procederá a señalarla para otra fecha desde que termine la huelga de los letrados.