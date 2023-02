Isabel Morales: "Los letrados no queremos causar perjuicios por hacer daño, sino que se cumpla lo acordado"

Se cumple un mes de la huelga de los letrados de administración de justicia (LAJ) y hoy justo va a haber una reunión, ¿qué esperan de este segundo intento después de un mes?

Empezamos la huelga indefinida el 24 de enero, y desde entonces, por parte del Ministerio de Justicia no ha habido conato de acuerdo con el comité de huelga. Me gustaría aclarar que realmente no estamos negociando, porque ya se negoció en su día, por lo que pretendemos que se cumpla con lo acordado hace casi un año, en abril de 2022, que realmente no se ha ejecutado. En la reunión que tuvo el Ministerio el pasado día 16 con el comité de huelga, únicamente ofreció que paralizáramos la huelga y, segundo, que iban a estudiar si desaparecían los grupos de población cuarto y quinto, algo que ya estaba pactado. Nosotros seguimos con la misma actitud desde el principio, dispuestos al diálogo el día que sea y a la hora que sea, incluso sábados, domingos y días de fiesta. Queremos que el Ministerio de Justicia nos trate de manera digna, porque hasta ahora no ha sido así. Lo estamos pasando realmente muy mal, porque vemos que el justiciable -los ciudadanos- lo está pasando mal, también los funcionarios. Si ya había retraso en el trabajo, ahora habrá que ponerle cuatro o cinco meses, y no sé si es que no son conscientes de la situación en la que se está, porque deberían estar a piñón fijo: si hoy no se puede, hay que seguir mañana.

Al principio se tachó de "política" la huelga, luego se ha dicho que solo es una huelga por cuestiones económicas... Pero es mucho más que ello, ¿no?

Por un lado, está la adecuación salarial, que no un aumento de salario. Hablamos de esto porque un incremento de funciones implica un aumento de salario, pero es algo lógico que el Ministerio, en su día, también consideró como equidad retributiva. El letrado se encarga de todo el procedimiento, funciones que antes tenían los jueces, desde que entra un asunto hasta el final, de tal manera que el juez se limita al juicio y a dictar sentencia. Vemos que todas las funciones que nos han incrementado desde el año 2009 se valoran en 10 euros mensuales con respecto a los gestores, pese a que nuestro seguro de responsabilidad es el mismo que tienen los jueces. Junto con esta adecuación salarial, pedimos la reforma del reglamento orgánico, que desaparezca la consolidación de los letrados cuando entran, que son varios años. También queremos participar en todas las actividades en que tenga que intervenir el letrado y que le puedan afectar.

Uno de los llamamientos que hacen es la representación efectiva de los letrados en la negociación colectiva...

En la negociación colectiva, a nosotros, por Ley Orgánica, nos representan los sindicatos, algo que es un poco extraño. De hecho, cuando tenemos una reclamación de cualquier tipo, como ahora, en lugar de apoyarnos, nos ponen impedimentos. Es contradictorio que estemos juntos cuando nosotros estamos al frente de la Oficina Judicial, hay intereses contrapuestos: son legítimos cada uno, pero contrapuestos. De hecho, el Ministerio llegó a estos acuerdos con las asociaciones de letrados, no con los sindicatos.

De todos los puntos de este acuerdo con el Ministerio, ¿se ha cumplido alguno?

En principio, solo se ha cumplido el de las entradas y registros simultáneas. Cuando se hace una de estas actuaciones, si son necesarios más letrados de los que están de guardia, pues se van pidiendo a los demás juzgados para que participen en ellas. Se ha pasado de 30 euros a pagar 110 euros, sin que lo cobren quienes están de guardia. En cuanto a las sustituciones, sí que, aunque no se haya aprobado el decreto todavía, se está cobrando por parte de los letrados que están sustituyendo en otros juzgados el 80% del complemento de destino que se cobraba en ese juzgado.

En este mes, ha habido un incremento de participación y cada vez se han sumado más letrados, ¿cómo está la participación en la actualidad?

En Las Palmas, este miércoles éramos un 63% quienes estábamos en huelga, y este jueves somos un 61,4%, la cifra va variando por permisos, bajas o lo que sea. Si desconvocamos, estaríamos igual que en abril del año pasado. Nunca pensamos que esta huelga indefinida continuara, pensamos que se iba a resolver sobre la marcha, llegando a acuerdos, cediendo, dialogando...

En cuanto a número de juicios suspendidos, son unos 2.500 en Las Palmas en este tiempo, más de 3.000 demandas pendientes a trámite... ¿Cuánto se tardará en recuperar la normalidad?

Va a haber un colapso en algunos juzgados. Dese cuenta que no es lo que ha entrado ahora, que está paralizado, sino todo lo anterior que había y que también está parado. Hay juzgados peor que otros, como los civiles, porque en los penales, al haber causas con preso y estar el juzgado de guardia como servicios mínimos, se han movido más asuntos. Hay juicios suspendidos que ahora se van a tener que volver a señalar, y en algunos casos hablaremos de dos meses, seis meses, un año o hasta dos... Se está ocasionando un daño muy grande al justiciable.

La ciudadanía ya está con el runrún de cuánto más va a durar, gente que se queja de que no le están llegando las ayudas, las prestaciones, y hay quien se lo achaca directamente a ustedes... ¿Cree que ha faltado información?

Yo creo que ha faltado información, sí, porque se están cumpliendo los servicios mínimos a rajatabla. De hecho, cuando salió el comité de huelga de la primera reunión, pedía a los letrados que se efectuara la entrega de dinero de alimentos en los que hubiera menores, ya que se pretendía proteger a los más vulnerables, algo que el Ministerio de Justicia no había puesto como servicios mínimos. También pidió que se celebraran las bodas y se avisara con antelación a los abogados de aquellos juicios que se iban a suspender. No queremos causar un perjuicio por causarlo, por hacer daño, sino que queremos que se cumpla lo acordado.

Los operarios jurídicos también se han ido sumando a su causa, desde judicatura a abogacía, y les han apoyado, y a ellos también les afecta esta situación.

Esto es una cadena, todos estamos metidos en Justicia, y lo que afecta a uno, va a afectar a todos los demás. Toda esta situación nos preocupa, y queremos que se solucione cuanto antes. Estamos dispuestos a cualquier negociación, a lo que sea, y nos gustaría que por parte del Ministerio también existiera ese interés. El secretario de Estado dijo en su momento que nos moriríamos de hambre, no sé si eso es lo que quiere llevar a cabo, pero que sea consciente que no seremos solo nosotros, sino que también está arrastrando a mucha gente, y eso también será responsabilidad suya.