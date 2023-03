El acusado de golpear a dos mujeres en Guía niega los hechos y alega que les defendía de un tercero

El acusado de amenazar y golpear a su pareja y otra mujer en una vivienda en Santa María de Guía negó este martes los hechos, alegando que las estaba defendiendo de una tercera persona que las estaba, presuntamente, agrediendo. El hombre se enfrenta a una pena de seis años y diez meses de prisión, así como a una multa de 900 euros, por delitos de lesiones con las agravantes de género, reincidencia y parentesco, y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género.

La víctima relató durante el juicio, celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que la que fuera su pareja sentimental -con quien convivía desde hacía alrededor de medio año en el momento de los hechos- le dio un puñetazo en la boca que le hizo caer a un costado y golpearse en la cabeza con un hierro. Asimismo, indicó que el hematoma que presentaba en un ojo cuando se le hizo el parte de lesiones en el centro médico tras el ataque era de otra agresión que se produjo una semana antes. Como consecuencia de ello, perdió uno de sus dientes en el mismo acto, mientras que otros cuatro quedaron en avanzado estado de movilidad, según el informe odontológico, lo que considera que es equivalente a perderlos ya que sus capacidades funcionales resultaron muy limitadas.

Negó que, como intentó hacer ver la defensa, tuviera una enfermedad en la dentadura que le provocara un debilitamiento de las piezas dentales y que ello le hubiera hecho perder varios dientes previo a los hechos. Su versión fue refrendada por el odontólogo que le hizo la revisión tras los hechos -que sucedieron la noche del 24 de octubre de 2021-, quien respondió a preguntas del abogado del acusado, Roque Esteban García Aguiar, que no le había detectado ningún problema bucal más allá de las piezas aflojadas.

La mujer adujo que su comportamiento "errático" durante el proceso judicial se debía a que sentía "miedo" de su expareja. De hecho, en un primer momento reconoció que le fue a visitar a prisión porque "le quería y fui boba", lo que le llevó a rectificar su versión en los juzgados.

El dueño de la casa, presunto agresor

Y es que el acusado, identificado como Joshua Nicolás M. S., declaró que "jamás" golpeó a su pareja, sino que fue una tercera persona la que la agredió. Según la versión que contó al tribunal, presidido por la magistrada Pilar Parejo, el dueño de la casa en la que se estaban quedando como favor estaba "zarandeando e insultando" a su esposa -la segunda víctima que denunció la agresión- cuando llegó de trabajar. Al intentar mediar la pareja del acusado para que no siguiera pegando a la otra mujer, el agresor se habría encarado a ella y también la habría pegado, momento en el que el procesado le increpó y le dijo que depusiera su actitud. Entonces, el propietario de la vivienda, siempre según la versión del reo, habría sacado una catana y un cuchillo de grandes dimensiones para amenazarle, por lo que salió huyendo del lugar.

El acusado rechazó haber gritado a los agentes durante su identificación "Mejor me detienen o me pegan un tiro, por esta borracha de mierda miren dónde estoy", tal y como recoge el atestado policial. Al mismo tiempo, aseguró que su confesión -"Sí, sí, fui yo, agentes"- era en relación con la discusión con el dueño de la casa, al que empujó para arrebatarle la catana que había usado para amenazarle, una situación que fue confirmada por los testigos del hecho.

"Le ayudé y me ha faltado al respeto"

La otra víctima de la presunta agresión, la mujer del dueño de la casa en que se hospedaba la pareja, relató, entre lágrimas, que no entiende por qué Joshua Nicolás M. S. le golpeó. "Yo le ayudé cuando no tenía nada y lo que hizo fue faltarme al respeto", esgrimió para luego admitir que no se esperaba que pudiera pasar algo así "porque es un niño muy bueno, pero a veces pasa lo que pasa cuando se bebe alcohol".

La Fiscalía considera acreditados los hechos que sucedieron aquella noche de octubre de 2021 en el pago guiense del Palmital y justificó los cambios de testimonio de la víctima en su sentimiento ansioso y de temor hacia el acusado, "algo habitual en este tipo de casos". El Ministerio público solicita una pena de seis años y diez meses de cárcel por los delitos de lesiones con agravantes de género, reincidencia y parentesco, así como por el de amenazas. Mientras, por el de vejaciones leves solicita la medida de 15 días de localización permanente, mientras que por el de lesiones leves, una multa de 900 euros. Términos a los que se adhirió la acusación particular, encarnada en la abogada Laura Rodríguez Ojeda.

Por su parte, la defensa solicitó una sentencia absolutoria al considerar que no estaba suficientemente acreditado que la agresión se produjera en los términos de la demanda, y en aplicación del principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo). En caso de que el tribunal no lo viera así, pidió que se tuviera en cuenta que actuó bajo los efectos de las drogas, al haber injerido previamente un blíster de Diazepam, y por tanto se impusiera el margen inferior de la pena.