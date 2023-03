La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa y del resto de 12 acusados que fueron procesados en 2020 por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la construcción de la Bodega Stratvs, en La Geria (Yaiza).

La Fiscalía llegó a pedir la demolición de las instalaciones (bodega, restaurante y tienda), propiedad de Rosa, y calificó su construcción como “el mayor atentado medioambiental de Lanzarote”.

Además de Rosa, que se enfrentó en el juicio a 15 años de prisión por los delitos continuado de falsedad en documento público cometido por particulares, de usurpación de bien inmueble, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y continuado de estafa cualificada, de hurto, y de tráfico de influencias, han sido absueltos el empresario de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, los técnicos de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias Faustino García Márquez (exjefe del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo), Armando Villavicencio Delgado (extécnico jurídico de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo) y Juan César Muñoz Sosa (exdirector General de Urbanismo), los técnicos del Ayuntamiento de Yaiza Pablo Ramón Carrasco Cabrera (arquitecto técnico) y Blas Noda González (responsable del Catastro), el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes Rodríguez, el exconcejal de Urbanismo José Antonio Rodríguez, el exsecretario de Yaiza Vicente Bartolomé Fuentes y el exgerente del Consejo Insular de Aguas José Juan Hernández Duchemín. El Tribunal Supremo también ha confirmado la absolución de la empresa BTL Lanzarote S.L.

Según los casos, fueron juzgados por los delitos de continuado de falsedad en documento público cometido por particulares, el delito de usurpación de bien inmueble, los delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, el delito continuado de estafa cualificada, prevaricación urbanística y fraude a la administración pública.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas recurrió ante el Tribunal Supremo mediante recurso de casación la sentencia de 2 de diciembre de 2020 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que absolvió a todos los acusados. En su recurso el Ministerio Fiscal se centró en solicitar que se revocara el fallo en lo relativo a los delitos contra la ordenación del territorio, que considera que quedaron acreditados durante el juicio. La vista oral se celebró enero y abril de 2020 con sesiones en el Palacio de Justicia de Arrecife y la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

En el recurso de casación la Fiscalía detalla "obras accesorias a la construcción principal la rampa, explanada de aparcamiento, terraza, pérgola, restaurante y obras para las cuales [el empresario] no tenía autorización ni licencia", permiso que sí constaba para la construcción de la bodega y la rehabilitación de la casa.

Sin embargo, la sentencia del Supremo de fecha del pasado 16 de febrero considera que, "aun cuando la documental y el testimonio de determinados peritos que declararon en el acto del Juicio Oral pusieron de manifiesto la discrepancia entre las obras proyectadas y lo realmente construido, así como la construcción en la finca de otros elementos destinados al uso de la bodega que no se encontraban expresamente autorizados por las autoridades competentes, el Tribunal no ha considerado que tales extremos hayan resultado acreditados".

Construcción de "elementos accesorios"

El tribunal concluye que "estimando que los elementos o actuaciones, que no aparecen autorizados expresamente en las licencias (aplanar y pavimentar un terreno para hacer un aparcamiento, aun cuando requiera un estudio de impacto medio ambiental; montar un restaurante subterráneo sin autorización dentro del almacén bodega que sí había sido autorizado; construir unos aseos; pavimentar una terraza; construir rampas para unir los elementos autorizados y los no autorizados de la bodega; montar un emparrado de madera para unir parras; construir muros alrededor de la finca; y la colocación de una pérgola metálica, desmontable), no se refieren a elementos principales o relevantes de las instalaciones, sino que se trata de elementos accesorios o complementarios de los anteriores, cuya legalización ha sido interesada a posteriori por el promotor".

Según se describe en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, "no han sido legalizadas hasta el día de la fecha, aun cuando se expresa en la misma que la legalización del aparcamiento cuenta con un informe favorable. Aun cuando del conjunto de la prueba valorada por el Tribunal, en el sentido expuesto, pudiera llegarse a conclusiones bien distintas a las alcanzadas por el mismo, en observancia de la doctrina expuesta en el anterior apartado, no procede alcanzar otro parecer en esta sede casacional.

En su fallo, el Supremo subraya que "el hecho probado no describe las características de actuaciones urbanísticas realizadas en la finca, más allá de la construcción del almacén bodega y de la rehabilitación de la casa, que permita determinar su categorización como edificaciones en términos urbanísticos". Añade que "tampoco se declara probado que se aumentara la superficie de la vivienda o de la bodega, o si esta última se construyó o no bajo rasante en su totalidad, respetando los 900 metros cuadrados autorizados. Lejos de ello, el hecho probado noveno declara no probado que la rehabilitación del inmueble, efectuada al amparo de la licencia concedida, fuese íntegramente una nueva construcción y el hecho décimo declara que las actuaciones urbanísticas complementarias de la bodega resultan accesorias a la construcción principal, estimando el Tribunal que carecen de la consideración de edificaciones no autorizables desde el punto de vista urbanístico".

Todo lo anterior, a juicio de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado canario Manuel Marchena, del Supremo, "impide apreciar la comisión del delito contra la ordenación del territorio cuya autoría es imputada a D. Juan Francisco Rosa Marrero por el Ministerio Fiscal".

Primer juicio de Stratvs

Tanto el exalcalde Reyes como el exedil Rodríguez ya fueron condenados en el primer juicio de Stratvs, celebrado en 2017 y relacionado con la concesión de la licencia de actividad a la bodega. En ese mismo procedimiento, a la exalcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, le fue impuesta una pena 14 años de inhabilitación y una multa de 10.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. La condición de aforada en ese momento de Acuña, que era parlamentaria regional de Nueva Canarias, supuso que esta macrocausa se dividiera en dos piezas.

Rosa también resultó absuelto en esa primera vista, que celebró el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el aforamiento de la exalcaldesa sureña.