La justicia anula una convocatoria para la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana por falta de competencia

La justicia ha anulado una convocatoria para la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana por falta de competencia de la funcionaria que firmó el decreto de Alcaldía que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). De esta manera, ha asumido la versión del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que llevó al Ayuntamiento tirajanero ante los tribunales, tumbando por el momento el único nombramiento que se produjo de los siete previstos en comisión de servicios -una fórmula de contratación temporal de personal de otras administraciones-.

La resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Las Palmas de Gran Canaria entiende que el decreto de Alcaldía número 5545/2021 se dicta en base a un informe propuesta de junio de 2021 emitido por una funcionaria cuyo nombramiento fue declarado nulo por una sentencia judicial tres meses antes. Es decir, que el acto tiene vicios de legalidad y, por tanto, no debe tener efecto.

La funcionaria en cuestión fue designada como Adjunta al Jefe de Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento del sureste, pero la realidad, según el sindicato, es que actuaba como jefa. En ese sentido, la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, estima que esta persona "no podía desempeñar las competencias atribuidas legalmente al órgano del que formaba parte" y que, por este motivo, "este vicio de legalidad implica la propia inexistencia jurídica de los actos administrativos dictados por la misma, pues resulta una actividad al margen del ente administrativo al que se le pretende otorgar su procedencia".

Superior criterio técnico

La defensa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana defendió que la convocatoria y sus bases eran "ajustadas a derecho" y que no era necesaria la negociación colectiva que demandaba Sepca. Asimismo, en su opinión, la declaración de nulidad de la adjunta a la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos -ni la anulabilidad del nombramiento que ella misma firmó en relación con el nuevo jefe de Servicio- no afectaría al decreto y a la validez de los actos impugnados por el sindicato.

Una opinión que no compartió la jueza, que dejó claro en el fallo que no podía entenderse que, al haber convalidado el decreto el alcalde Francisco García con su firma, este dejaba de ser nulo, puesto que los vicios "no son subsanables". Y ahonda en el hecho de que la propia funcionaria, en el informe que emitió sobre la convocatoria, hizo constar en su párrafo final que su contenido "puede ser sometido a superior criterio técnico". Esto es, que admitió que su examen podía ser enmendado por alguien de rango y conocimiento superior en el asunto.

En base a esta decisión, la jueza hace ver que debió estimarse el recurso de reposición que presentó la sección sindical de Sepca en su momento contra la convocatoria y las bases para el nombramiento de un subinspector, un oficial y cinco agentes de la Policía Local tirajanera, pero que fue rechazado por la administración local.

"A dedo"

El delegado sindical de Sepca en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Juan Manuel Pérez, señaló que esta decisión judicial les reafirma en su crítica hacia los nombramientos que está llevando a cabo la administración. "El problema aquí es que los políticos están utilizando a los funcionarios que les conviene para tomar decisiones acordes", criticó para luego remarcar que están designando a personas de su cuerda "a dedo" y sin ningún tipo de transparencia o negociación.

Esta funcionaria ya no se encuentra en el Ayuntamiento, puesto que se fue a trabajar a otro sitio, según explicó Pérez, pero no fue hasta el año pasado cuando decidió marcharse pese a que la sentencia que anulaba su nombramiento era firme desde 2021. El delegado de Sepca también indicó que esta práctica es muy habitual y que ya ha habido varias sentencias anulando otros nombramientos de trabajadores de la plantilla municipal. La mayoría de ellas gracias a que la oposición las ha llevado a los tribunales.

Contra el fallo del juzgado, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por parte de la administración demandada.