El juicio por blanqueo de capitales se aplaza por la ausencia de dos acusados

El juicio a una red imputada por blanquear dinero, presumiblemente proveniente de la droga, se suspendió este lunes debido a que dos de los acusados no se personaron. Uno de ellos se encontraba enfermo y presentó un documento médico que lo atestiguaba, pero que estaba escrito en lituano y no se pudo traducir en el acto. El otro adujo que le dijeron que se iba a suspender la vista y, por ello, no se desplazó hasta la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

