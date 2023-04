El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido a la Delegación del Gobierno en Canarias que ampare públicamente a los policías atacados por perros en una detención durante una operación contra el narcotráfico, una actuación que ha sido criticada por PACMA porque abrieron fuego contra los canes.

En concreto, este sindicato policial ha denunciado que la difusión en redes sociales de la actuación policial y las críticas de organizaciones ha sobrepasado la libertad de expresión al propiciar que se viertan insultos y amenazas contra los agentes, "así como los datos de filiación de los policías, poniendo en peligro no sólo la vida y honor de estos abnegados funcionarios, sino también la de sus familias".

Según el SUP, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana Padrón, "se ha mantenido escondido en su despacho en lugar de salir en defensa de aquellos sobre los que ejerce el mando directo en la comunidad, que son los policías nacionales que están siendo acosados, señalados, amenazados y vilipendiados por redes sociales".

"Cabe recordar que la vida de los policías se encontraba en juego, habida cuenta del hecho que, con el objeto de eludir la detención, el ahora presunto narco soltó a sus cinco perros de raza peligrosa contra los policías, provocándoles lesiones por mordeduras en cabeza y cuerpo, motivo por el cual utilizaron su arma de fuego para defender su vida", señala el SUP.

El sindicato se queja del "señalamiento sufrido en redes sociales" por parte de algunos activistas sobrepesando la libertad de expresión para "insultar, amenazar y difundir las imágenes" de la actuación.

El SUP advierte de que, de no haber respaldo institucional, se corre el riesgo de que en próximas actuaciones policiales en la que se use a los perros como elemento de protección los agentes se encuentren ante la disyuntiva de actuar con la debida contundencia o no, con lo que podrían poner en riesgo sus vidas.

El sindicato ha anunciado que se personará como parte en los procedimientos penales que se sigan por estos hechos, así como para denunciar a todos aquellos que hostiguen de cualquier modo a los policías por redes sociales.

Sin perjuicio de estas acciones, el SUP reclama que se "despeje toda duda pública sobre la legitimidad del uso del arma de fuego cuando un animal de estas características ataca a un ser humano".