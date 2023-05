Cinco años de cárcel a un hombre por abusar de la hija de su pareja en Santa Lucía de Tirajana

El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un hombre que abusó sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. En virtud a un acuerdo alcanzado entre la defensa y Fiscalía, se le impuso una pena de cinco años de cárcel y una indemnización a la víctima de 7.976 euros, en un juicio que se celebró este jueves.

El fallo fue dictado in voce por la magistrada presidenta de la Sección en la misma vista, después de mostrar el acusado su conformidad con la solicitud del Ministerio Público. Como ninguna de las partes mostró su intención de recurrirla, esta fue declarada firme en el mismo acto.

La Fiscalía, que interesaba en un principio la pena de doce años de cárcel -por lo que reduce a más de la mitad la condena-, establece en su escrito de acusación que el hombre, de iniciales J. M. D. S., se acercó a la menor "con ánimo libidinoso" en la madrugada del 26 de mayo de 2021, mientras esta se encontraba en su cama, y le puso la mano en la cara para besarla luego, pero ante la resistencia que puso la joven, se fue de la habitación para volver minutos después.

En esta segunda ocasión, y tal y como reconoció ante el tribunal, se volvió a meter en la habitación de la menor, estando dormida nuevamente, y la despertó tocándole los pechos. Pese a la negativa de la víctima, le dio un beso en la boca, le bajó las bragas, le lamió los órganos genitales y le metió los dedos en la vagina. Ese mismo día, por la mañana, la menor relató lo sucedido a su madre, quien interpuso la denuncia ante la Guardia Civil de Vecindario.

Orden de alejamiento

Además de la pena de prisión impuesta, también se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por tiempo de ocho años. Tras la medida de privación de libertad, también tendrá que afrontar cuatro años de libertad vigilada, según el acuerdo al que llegaron las partes y que el tribunal hizo suyo. A ello se le suma la responsabilidad civil subsidiaria de 7.976 euros.

Esto se debe a las secuelas que provocaron estos hechos en la joven, que sufre un trastorno reactivo a estrés traumático, según el informe de los médicos forenses.

Pide perdón

En su derecho a la última palabra, el ya condenado quiso pedir perdón a la víctima y su familia. Admitió que "erró en su comportamiento" para luego asegurar que esa no era su forma de ser y que no solía comportarse de este modo. "No entiendo qué pasó", apuntó.

El hombre se encuentra privado de libertad por estos hechos desde el 28 de mayo de 2021 por auto de un juzgado de San Bartolomé de Tirajana, el cual fue ratificado unos días después.