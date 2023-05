Una menor niega que la pareja de su madre la tocara y Fiscalía retira la acusación

Una menor que relató un episodio de abuso sexual y haber mandado fotos eróticas a la pareja de su madre en Las Palmas de Gran Canaria se desdijo este viernes de su denuncia inicial en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas. La joven, de 17 años en la actualidad, negó que el hombre le tocara la vagina durante 20 minutos en junio de 2018 en un edificio en obras de Arucas, por lo que la Fiscalía terminó retirando esta acusación. Mantuvo, eso sí, que cometió un delito de utilización de menores para elaborar pornografía, por el cual solicita seis años de prisión, ya que entiende acreditado que la joven, aunque dijera que fue un error, envió imágenes sexualizadas de su cuerpo desnudo al acusado y que llegó a mantener una suerte de relación sentimental con él.

Estos hechos fueron rechazados de todo punto por el hombre, quien aseguró que llegó a abroncar a la menor por salir de la ducha únicamente con una toalla alrededor del cuerpo y sentarse en el sofá sin vestirse. Relató que también se sentaba sobre sus piernas, hechos por los que también la reprendía, y lo justificó en que creía que la chica "solo tenía falta de cariño". Dijo que no la había acariciado, besado ni tocado las partes íntimas, pero sí admitió haberle enviado algunos mensajes por WhatsApp en febrero de 2020 en los que "parece" que dijo cuestiones relacionadas con el amor y las relaciones, aunque no supo recordarlo ante el tribunal.

Sobre ello, adujo que estaba "borracho" porque, al ser echado de la casa en la que vivía por su expareja, se dedicó a beber con los amigos con los que empezó a vivir. "Llevo estos años preguntándome por qué le envié esos mensajes, no sé lo que me pasó", afirmó a preguntas del Ministerio Fiscal. Además, aseveró que no llegó a ver la imagen que le envió la menor porque la borró "de inmediato" porque entendía que no debía "tener ese tipo de imagen" en su terminal.

"Me sentí presionada para denunciar"

En su declaración ante el tribunal, la adolescente negó que existiera algún tipo de relación con el acusado, así como que este le hubiera tocado o abusado de ella, al tiempo que aseguró que las conversaciones telefónicas que mantuvieron fueron "conscientes". "Me siento culpable por haberlo dicho, no sé por qué mentí", comentó la joven, quien luego admitió que se había sentido "presionada para denunciar" por las trabajadoras del hogar social en el que se encontraba interna, a quienes su madre había enviado capturas de pantalla del chat que habían mantenido la menor y la que fuera su pareja.

La joven afirmó que se enamoró del acusado, que quería ser su novia y que así se lo comunicó por el móvil, pero no recordó qué fue lo que él le contestó a estas afirmaciones. "Al principio, mostró más reticencias pero luego accedió y estuvimos hablando un tiempo", señaló para luego asegurar que no le dijo a nadie el surgimiento de esta supuesta relación "por vergüenza". Aceptó que había enviado una foto íntima a este hombre, pero que él no le había enviado ninguna a ella. "Fue un error, no quería pasársela a él sino a otra pareja que tenía", matizó.

Influenciada

En base a la prueba practicada en el acto de la vista oral, el fiscal José Antonio Díez decidió retirar la acusación por el delito de abuso sexual a menores que calificaba en un primer momento, ya que no es lo suficientemente contundente para condenarle. No así del tipo penal de utilización de menores para elaborar pornografía, donde entiende que quedó "claro" que el acusado consiguió una fotografía de carácter íntimo de la adolescente en 2020. Apuntó que hubo "contradicciones" en las declaraciones del acusado y de la madre de la víctima. Al mismo tiempo, entendió que "el testimonio negatorio de la joven" se debe a que se haya podido ver "influenciada" por terceras personas debido a su "situación de turbulencia psicológica", encontrando como única salida a sus problemas el contar que se lo inventó todo.

La defensa, en cambio, se mostró sorprendida por la calificación final del Ministerio Público, ya que consideró que no había prueba suficiente para mantener la acusación en los términos en que la mantuvo, en base a los testimonios durante el plenario y al comportamiento de la propia joven. Además, indicó que no era cierto el testimonio de uno de los agentes que declaró como perito en el juicio, según el cual solo se encontró una foto de carácter íntimo en el móvil de la víctima. "Hay dos fotos de este tipo en el teléfono de la chica que no están en el de mi representado", recordó. Por todo esto, solicitó la absolución. El juicio quedó visto para sentencia.