Una estafa de 90.000 euros en pulpo

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena impuesta por la Audiencia Nacional a un empresario por una estafa a una mercantil francesa de 90.000 euros en la compraventa de diez toneladas de pulpo desde Mauritania. De esta manera, es penado a dos años de cárcel y una multa de 1.080 euros por un delito de estafa cuya instrucción comenzó en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, al presentarse la querella en un primer momento ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Según los hechos probados, el hombre recibió una transferencia para adquirir el marisco pero nunca llegó a entregarlo.

A lo largo del 2019, el condenado mantuvo relaciones comerciales con el gerente de la mercantil Antoine Abchée et Fils Sarl, de origen francés y con domicilio en la Guayana la cual se dedicaba a la importación y exportación de pescado. En ellas, se presentó como gestor de otra empresa radicada en Mauritania y que se dedicaba a la venta de pescado, TL-Peche SARL, de la que tenía la mitad de las participaciones sociales. En junio de ese año, acordaron la compraventa de 10.750 kilos de pulpo a través de la compañía mauritana por un importe de 90.127,50 euros. Tras ganarse su confianza, recalca la sentencia de la Audiencia Nacional, se aprovechó de ella para decirle que necesitaba abonar el cargamento por adelantado para poder pagar a los marineros y conseguir la mercancía antes de que acabara el paro biológico. Todo ello, "actuando con ánimo de obtener un beneficio patrimonial de forma ilícita".

De esta manera, Antoine Abchée et Fils ordenó la transferencia por la cantidad solicitada el 19 de junio de 2019 creyendo en que estaba comprando el pulpo a una empresa exportadora de pescado seria y con solvencia profesional. Pero una vez recibida la cantidad, la mercantil mauritana nunca entregó la mercancía porque no tenía intención de ello, ni ha reintegrado hasta la fecha los 90.127,50 euros que recibió.

Falta de jurisdicción y error al apreciar la prueba

Contra la sentencia de la Audiencia Nacional, la representación del empresario condenado presentó recurso de casación ante el Supremo. Lo hizo en virtud a cuatro motivos. Primero, consideraba que faltaba la jurisdicción de los tribunales españoles para resolver el caso, ya que los hechos, pese a denunciarse en Las Palmas, sucedieron en Mauritania. Segundo, porque entendía que se produjo un error en la apreciación de la prueba, que tachaba de insuficiente para enervar la presunción de inocencia. En tercer lugar, estimaba que había un quebrantamiento de forma al haberse denegado diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma y por falta de práctica de otras esenciales que fueron admitidas. Y, finalmente, por quebrantamiento de normas y garantías procesales, ya que, en su opinión, los hechos probados contienen valoraciones jurídicas que implican predeterminación en el fallo del tribunal.

Todos los motivos, eso sí, fueron desestimados por el tribunal. Sobre la falta de jurisdicción, recordó que la defensa no planteó esta pretensión en las cuestiones previas al inicio de la vista oral, sino por vía de informe en un momento procesal que ya no era el oportuno para ello.

En cuanto al error al apreciar la prueba, el Supremo confirmó las conclusiones probatorias que alcanzó la Audiencia Nacional. Los mensajes de texto de los que habla la defensa en su recurso "no permiten avalar la versión del acusado". Este dijo en el juicio que todo era una forma de adquisición de la empresa mauritana por parte de la francesa mediante un falso contrato de compra de pulpos porque era mejor de cara a la transferencia internacional con el país africano. "No tiene mucho sentido que se simula una compra de pulpo si lo que se pretendía era comprar una participación en la sociedad, pues un contrato en ese sentido hubiese podido justificar igualmente la transferencia (...). Se trata de una cantidad demasiado elevada para que responda a una negociación no concluida", señala el fallo del Alto Tribunal.

Por todo ello, mantuvo la condena impuesta por la Audiencia, de dos años de cárcel y multa de 1.080 euros más el pago de la responsabilidad penal a la empresa francesa perjudicada, la cual deviene en firme.