Los dueños de la empresa Burmen, los diseñadores Lenita B. y Luis M., aseguraron este miércoles ante la Audiencia de Las Palmas que los impagos a la Seguridad Social que acumularon desde 2011 y por los que se enfrentan a seis años de cárcel se debieron a problemas de insolvencia de la compañía, que "nunca tuvo beneficios".

"No me dedico a delinquir", afirmó Luis M. en el primer día del juicio que se sigue contra ellos y contra su hija Nicole, los creadores de las marcas de bañadores y ropa interior Lenita, XTG y Maldito Sweet, por un presunto fraude a la Seguridad Social de 580.994 euros y por un posible delito de alzamiento de bienes, que también negaron los dueños de Burmen.

Además de solicitar seis años de cárcel, la Fiscalía de Delitos Económicos reclama para cada uno de los procesados una multa de 2,32 millones de euros.

En esta causa figura como acusación particular la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS), que dirige sus cargos también contra una cuarta persona: el que fuera responsable de la contabilidad de la empresa, Airam del Pino M., al que imputa delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible, hechos que la Fiscalía no aprecia.

Solo uno de los acusados tomaba las decisiones

Tras escuchar a los testigos y el resultado de la prueba pericial, Luis M. declaró que creó junto con su mujer en 1993 la empresa Burmen dedicada a la fabricación, producción y venta de prendas de baño y artículos deportivos, pero que las decisiones las tomaba él en "exclusiva" y que no hacía partícipe de ellas a su esposa, quien lo corroboró.

Mentado dijo que estaba al tanto de las deudas que empezó a tener la empresa por no abonar la cotizaciones de sus empleados en 2011 y que delegó en los departamentos competentes de su compañía para que resolvieran el problema. Detalló que el primer impago que generó fue por un importe de 6.000 euros y que la cantidad impagada en 2013 ascendió a un total de 344.693 euros.

Ante la situación en la que se encontraba la empresa se dejó llevar por sus asesores y contrataron a un despacho de abogados y se preparó el preconcurso de acreedores y, en 2014, cuando ya Burmen se dedicaba solo a la venta al por menor también generó una deuda de 63.000 euros que tampoco pudo pagar.

Beach Concept y Nillbeach

Así mismo, explicó al tribunal que las empresas Beach Concept y Nillbeach Concept, que según las acusaciones se crearon a nombre de Nicole M. para eludir los pagos a la Seguridad Social y a las que traspasaron la actividad de Burmen y reducir la cuotas de cotización de sus empleados, se constituyeron en 2013 porque su hija había finalizado sus estudios y quería montar su propio negocio, pese a que ellos eran contrarios.

Su hija contó con el apoyo de su abuelo paterno para su aventura empresarial, con la que la empresa Beach Concept se dedicaba a la producción y venta al por mayor, mientras que Nillbeach a la venta al por menor en una tienda que abrió en el Centro Comercio Yumbo, en Playa del Inglés (Gran Canaria).

El capital social con el que inició estas empresas su hija fue de 3.000 euros, cantidad con la que él mismo emprendió Burmen, ha señalado el acusado.

Un "disparate" de facturación

La empresa Burmen, tras la creación de Beach Concept, comenzó a comprarle la producción de sus prendas ya que debido a las deudas que arrastraba ya no podía importar la producción desde China, explicó el hombre, que no respondió a todas las preguntas formuladas por la fiscal y quien calificó de "disparate" que su empresa llegara a facturar 10 millones de euros como aseguró el director contable y financiero desde 2004 y 2013, pues no hubiera tenido problemas para los pagos.

Este testigo de la defensa manifestó al tribunal que entre los años 2012 y 2013 comenzaron los problemas financieros de Burmen a causa del incremento continuo de precios del importador chino con el que trabajaba, unido a la caída de ventas.

Además, a Burmen le debían dinero otras empresas, y todo ello provocó su hundimiento, sumado a que tanto Lenita Burman como Luis Mentado eran sobre todo diseñadores.

Renegociar la deuda

Cuando se tuvieron las primeras pérdidas se intentó renegociar la deuda con los bancos e instalarse en la Zona Especial Canaria, se logró un crédito sindicado y se pidió un aplazamiento de la deuda a la Seguridad Social, señaló el testigo.

"No hubo intención de no pagar, al contrario", recalcó el testigo.

Tanto este testigo como el acusado Luis M. admitieron que Burmen dotó dinero a la Reserva de Inversiones de Canarias en los años 2009 y 2010, aunque no fueron grandes cantidades, unos 250.000 euros.

Varios trabajadores declaran

Como testigos declararon también varios trabajadores de Burmen, que después fueron contratados por Nicole M., quienes dijeron que eran desconocedores de esos impagos, pues solo se fijaban en la nómina que si la cobraban, y que cuando pasaron a formar parte de la empresa de la hija no les dieron explicaciones o no lo recordaban, si bien las empresas vendían lo mismo y nuevas marcas y pertenecían a la familia, y las "dirigían los mismos".

Los trabajadores indicaron que al crear la hija la nueva empresa que tenía el taller en la misma nave que Burmen en el polígono de Las Torres de Las Palmas de Gran Canaria, se movieron a otra planta, pero dentro de la misma nave, si bien las máquinas que utilizaban eran las mismas, al igual que los empleados, porque era difícil encontrar costureras con esa cualificación, según ha manifestado la directora del taller.

El asesor laboral de Burmen, al que también le debían dinero por sus servicios sus dueños y su hija Nicole, advirtió de las deudas que fueron generando con la Seguridad Social.

El juicio continuará este jueves con la declaración de los dos acusados que quedan por responder a las preguntas de las partes y con las conclusiones finales.