Los 211 órganos judiciales de las islas registraron en 2022 un 6 % más de asuntos que en el año anterior y resolvieron un 1,6 % más, con un incremento especialmente importante en el orden Civil, con un 14 % más, según la Memoria Judicial de Canarias, que volvió a liderar la tasa de litigiosidad en España, con 181 asuntos por 1.000 habitantes.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, acompañado por los miembros de su Sala de Gobierno, ha presentado este viernes la memoria y ha destacado también que pese al incremento en las resoluciones aún quedaron un 11 % más de asuntos por resolver que en 2021.

Lorenzo ha subrayado que el pasado año las islas mantuvieron su condición de comunidad con mayor tasa de litigiosidad por tercer año consecutivo, si bien en cuanto sentencias dictadas se logró la media más alta, 347 por órgano, frente a las 306 del conjunto de la nación.

La jurisdicción Civil registró un mayor incremento en la entrada de asuntos, con un 14 % más; en Penal, se mantuvo más o menos igual, pero la pendencia aumentó un 6 %; en lo Social, se elevó casi un 12 %; y en lo Contencioso Administrativo bajó un 16 %, en la única especialidad donde no se incrementó la pendencia.

La llegada de turistas afecta

Lorenzo ha destacado que los 12,3 millones de turistas extranjeros que recibieron las islas el pasado año debería obligar a replantearse sobre qué parámetros se deben dimensionar las necesidades de la administración de Justicia en Canarias.

Sobre el aumento de asuntos en la jurisdicción Civil, ha explicado que ello se debe, sobre todo, al aumento de reclamaciones relacionadas con el derecho del consumidor por acciones relacionadas con las tarjetas de crédito, entre otras, así como reclamaciones por impagos de cantidades que han elevado los juicios monitorios (los relativos al cobro de deudas).

El presidente del TSJC ha valorado el hecho de que en el archipiélago el índice de confirmaciones de resoluciones por parte del Tribunal Supremo fue casi de un 92 % el pasado año.

Espera de cinco meses de media en primera instancia

Además, ha considerado positivo que el tiempo de espera de los ciudadanos por las resoluciones judiciales, sin ser óptimo y "manifiestamente mejorable", en los juzgados de Primera Instancia fue de cinco meses, cuando la media nacional se situó en seis, aunque ha advertido la sobrecarga de trabajo impide una respuesta adecuada en el resto de órganos.

También ha destacado que se haya logrado la comarcalización de los juzgados de Violencia de Género en Santa Cruz de Tenerife y Arona, una demanda que se ha conseguido atender en los primeros meses de 2023.

Necesidades para el futuro

Sobre las necesidades que se precisan, el presidente del TSJC una mejor coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad autónoma, mayor rapidez en la cobertura de plazas vacantes en los juzgados y los nombramientos de los jueces de refuerzo, así como una adecuada formación del personal interino.

Ha demandado mejoras en las infraestructuras judiciales, que son fundamentales en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, así como en el sistema informático para que el expediente electrónico sea una realidad en Canarias, un asunto que también suscita preocupación.

Lorenzo ha mostrado su preocupación por el adelanto de las elecciones generales, por la demora que implicará en los tres proyectos de la ley de eficiencia organizativa, procesal y digital, que supondrá un problema añadido a los endémicos que arrastra la Justicia.

El presidente del TSJC ha insistido una vez más en la "anomalía institucional" que supone el que no se haya procedido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que está generando "graves retrasos y disfunciones" en el Tribunal Supremo, y que en Canarias su Sala de Gobierno no cuente con todos sus miembros, pues los cuatro miembros natos siguen vacantes por no haberse podido nombrar.