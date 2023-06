Una mujer acusa a un higienista y un dentista de Santa Lucía de Tirajana tras hacerle una "chapuza" en la boca

Un dentista y un higienista dental, y propietario de una clínica de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, se sentaron este viernes en el banquillo de los acusados por delitos de lesiones imprudentes y de intrusismo laboral. Una de sus pacientes -que siguió un tratamiento en el centro sanitario entre 2008 y 2015- aseguró durante el juicio que, debido a su mala praxis, perdió la parte superior de su dentadura y, además, refirió que el dueño del establecimiento también actuó sobre su boca pese a no tener las formación para ello. En definitiva, lo que hicieron fue una "chapuza", según el término utilizado por el fiscal en su alegato final.

La mujer que denunció los hechos explicó ante el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria que acudió a la clínica porque necesitaba colocarse dos implantes en dos huecos de la dentadura. Sin embargo, en la segunda cita el dueño del centro, que según ella siempre se presentó como dentista aunque no lo fuera, ya le dijo que requería arreglarse más piezas. "Lo que él me ponía se me partían, alguna vez me lo tragué incluso", indicó la víctima, quien padeció "sangrado, infecciones y dolor" durante gran parte de los siete años que duró el tratamiento hasta que decidió irse.

De hecho, según contó, en alguna ocasión el higienista le llegó a citar en fin de semana, fuera del horario habitual de apertura de la clínica, en el sótano de la misma, donde le atendió. Cuestionada por la defensa sobre por qué espaciaba tanto entre cita y cita si se encontraba tan mal, respondió que había ocasiones en que no le dejaban el día libre en el trabajo para ir a consulta y se veía obligada a suspender o modificar el día de la prueba, pero que "siempre seguía el tratamiento y la pauta que mandaban".

La recepcionista le dijo que no fuera más

Pese a todo esto que relató, no fue hasta verano de 2015 que dejó de acudir a esta clínica situada en la localidad del Doctoral. Lo hizo porque, después de su enésima cita con el dentista y el higienista, la recepcionista del centro la vio salir de la consulta enfadada. "¿Otra vez estás por aquí?", dijo que le preguntó para luego confesarle que lo mejor que podía hacer es dejar de acudir porque quien le atendía no era dentista, y denunciar la situación, lo que hizo ante el Ayuntamiento, Consumo y el propio Colegio de Dentistas -personado en esta causa-. El coste de todo el tratamiento ascendió a 5.000 euros. "Mi vida me la destrozó totalmente, he padecido problemas psicológicos, ansiedad, no puedo ir a reuniones familiares", reprochó.

Sin embargo, los dos acusados -que solo respondieron a las preguntas de su abogado- negaron las acusaciones de mala praxis y adujeron el fracaso del tratamiento a las "malas condiciones de higiene y a la afición de fumar" de la paciente. Además, consideraron "un riesgo" que haya espaciado sus visitas al dentista. También rechazaron las acusaciones de intrusismo laboral. En su derecho a la última palabra, el propietario de la clínica, visiblemente alterado, vociferó que él "jamás" había tocado la boca de alguien para llevar a cabo funciones que no le competieran. Y aludió a una estrategia del Colegio de Dentistas por "arruinarle la reputación", para luego lanzar una amenaza velada al abogado que defendía los intereses de la institución, que se encontró con una respuesta contundente del juez.

Solía llorar

Por su parte, tanto el dentista que la atendió en 2016 tras abandonar la clínica de los acusados como los peritos que realizaron sus informes en la presente causa, destacaron el mal estado en el que se encontraba la boca de la paciente. También coincidieron en afirmar que solía llorar cuando se entrevistaban con ella para conocer los hechos. El odontólogo que se ocupó de ella tras sus problemas fue claro: "Tenía unas coronas que no estaban bien ajustadas, era un tratamiento correcto pero no estaba bien efectuado. Al despegar las coronas, los muñones estaban prácticamente destruidos por la caries. Hubo que colocar implantes". Y negó que sus dientes propios -los inferiores- no estuvieran cuidados.

Tras la práctica de la prueba, las acusaciones coincidieron a la hora de considerar "acreditados" los hechos que denuncia la mujer en base a los "contundentes" informes periciales y al propio relato de la víctima. Para el fiscal Pedro Gimeno, se han quedado con una "versión limitada" de lo que, según los procesados, pasó porque es la que ellos "han querido dar" al responder únicamente a su letrado. "El testimonio de la acusada ha sido bastante gráfico acerca de la chapuza que le hiciero, y no fue una chapuza material sino en su boca, con un coste emocional y físico que ha quedado acreditado", resaltó. La abogada de la víctima, por su parte, fue más allá y pidió que a ambos se les condenara por los dos delitos: tanto el de lesiones como el de intrusismo, puesto que el dentista era "consciente y cooperador necesario" del higienista. También llegó a considerar que el informe clínico que obra en autos "pudo haber sido incluso manipulado" por ambos.

Por su parte, la defensa de la compañía aseguradora, a la que se considera responsable civil subsidiaria, hizo un alegato defendiendo que no es así, puesto que, ni la clínica -que no fue acusada-, ni los dos profesionales tenían póliza en vigor con ella en el momento de los hechos. En cuanto al abogado de los dos procesados, defendió su libre absolución porque considera no existe "prueba de cargo suficiente" para enervar la presunción de inocencia, sino, más bien al contrario, "dudas razonables" que impiden su condena. El juicio quedó visto para sentencia.