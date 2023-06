Un taxista se enfrenta a una multa de 900 euros por golpear a un vigilante en La Ballena

Un taxista se enfrenta a una multa de 900 euros, a razón de 20 euros diarios durante tres meses, por haber golpeado a un vigilante en el centro comercial La Ballena en la mañana del 4 de enero de 2020. Ambos profesionales comparecieron este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria en calidad de acusados por delitos de lesiones, si bien al final del juicio, la Fiscalía retiró los cargos contra el guarda de seguridad al considerar que no había quedado acreditado que hubiera contestado a los golpes de su presunto agresor.

Los acusados dieron versiones completamente diferentes de lo ocurrido en el parking aéreo del recinto comercial. El vigilante refirió que el taxista se saltó el control de acceso que hay a esas horas de la mañana y que, al recriminarle, le haló desde dentro del vehículo y empezó a golpearle, para luego salir del coche y seguir hasta que los separó un empleado de limpieza, sin que él tuviera oportunidad de defenderse del ataque dado la contundencia y rapidez de la actuación. Por su parte, el profesional del transporte relató que solo entró al aparcamiento cuando le abrieron la valla, pero que la otra persona fue detrás de él y le agredió sin mediar palabra con algo contundente que llevaba en la mano y que le hizo perder una pieza dental, que él respondió empujándole, que hubo un forcejeo y que no llegó a más.

Los testigos, claves

Sin embargo, dos testigos que vieron los hechos inclinaron la balanza. Uno de ellos era la propia clienta del taxi, que estaba en los asientos de atrás. "El securita comentó al taxista que tenía que parar en el control (porque se lo había saltado), pero este le insultó y le arreó un golpe con la mano que hizo que se le cayeran las gafas dentro del taxi", contó la mujer, que trabaja en un local de restauración del centro comercial. A preguntas del fiscal, aseguró que el vigilante no le levantó la mano y que solo trataba de parar los golpes que recibía del otro mientras tanteaba en busca de sus lentes. Fue entonces cuando decidió salir del vehículo y salir corriendo hacia su puesto debido al temor que le produjo el episodio.

El otro fue un trabajador de la limpieza que se encontraba a unos 30 metros de donde sucedió la agresión. Indicó que oyó "barullo" y que luego vio al taxi saltarse el control y entrar al aparcamiento, cómo el vigilante le fue a decir que eso no se podía hacer y cómo el taxista, desde dentro del coche, le golpeó. "Vi que estaba muy agresivo, no era normal ese comportamiento tan temprano", apuntó para luego agregar que, al ver que el guarda de seguridad caía al suelo, fue que decidió intervenir para separarles. Fue entonces, cuando el conductor le dijo que había sido agredido primero, a lo que le contestó que llamaría a la Policía, entonces, para que se personara. "Pero él se montó en el taxi y se marchó como un loco, casi me atropella", concluyó.

Ante estas testificales, el fiscal retiró los cargos contra el vigilante por un delito de lesiones y mantuvo la petición de condena al taxista por otro de lesiones leves, al igual que interesó la representación del guarda. Sin embargo, el abogado del conductor restó credibilidad a los testigos por ser conocidos del securita y pidió la libre absolución para su cliente y la condena para la parte contraria. El juicio quedó visto para sentencia.