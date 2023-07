Condenado a nueve años de cárcel por quemar a un vecino en Tenerife. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una pena de 9 años de cárcel y al pago de 116.000 euros a un hombre de Tejina, en Tenerife, que roció con gasolina y prendió fuego a un vecino suyo.

La Audiencia considera que se dan todos los supuestos para concluir que se trata de un intento de asesinato y que existió una intención clara de hacerle daño a la víctima.

Los hechos se produjeron en febrero de 2022 cuando el denunciante al parecer atropelló al procesado que iba en una moto. Justo en ese momento huyó y no lo atendió, hecho previo que la sentencia indica que no justifica lo ocurrido.

El procesado insistió en que la víctima tenía que asumir la responsabilidad por su accidente de circulación. Sin embargo, no lo consiguió y de hecho no sólo se fue del lugar y no lo recogió en su casa para trasladarlo al centro de salud como él le había pedido, sino que cuando se personó en su vivienda para exigirle de nuevo que asumiera la culpa y le diera el seguro del vehículo, el denunciante se mantuvo en su negativa.

Condenado a nueve años

En ese instante, el hombre le dijo que ya lo arreglaría él por su cuenta. Una expresión indicativa de que iba a tomarse la justicia por su mano.

Por ese motivo, un poco después se presentó en casa de la víctima, que está cerca de la suya y aprovechando que estaba de espaldas, le roció con gasolina.