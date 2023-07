Miguel Ángel Ramírez, exadministrador y que fuese propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, argumentó su defensa este miércoles en la octava jornada del juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Lo hizo ante la acusación de un presunto fraude a la Seguridad Social y de varios delitos contra Hacienda por un importe de 36,6 millones.

"Esta causa la prostituye el juez Alba, que tenía otro interés ya que se puso a investigar a Carlos Sosa. Ustedes tienen y han tenido toda la información. La grabación que yo presenté acredita que toda esta investigación les importa un pito (...) He cumplido con la Seguridad Social y he pagado todas las horas extras, todo es mentira y ahora Seguridad Integral Canaria (SIC) sería la primera empresa de España. El sindicato USO quería que SIC no creciese más", valoró Ramírez ante la acusación tras el primer tramo del juicio de una duración de hora y media.