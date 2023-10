Un matrimonio de empresarios que abrió una cafetería en Ciudad Jardín, en Las Palmas de Gran Canaria, negó haber incurrido en fraude al poner en marcha dos empresas destinadas a la misma actividad y justificó esta medida como una forma de apartar a uno de los socios del negocio. Durante los cinco años que regentaron el local, desde 2016 hasta 2021, Nicolás I. C. y Mariana P. A. acumularon una deuda de 144.000 euros por no abonar las cotizaciones de sus trabajadores. En el juicio celebrado este miércoles ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron una pena de cinco años de prisión y el abono de 177.000 euros de multa por un supuesto delito contra la Seguridad Social.

La primera entidad que lanzaron, llamada Millenium Oriente, empezó a funcionar en junio de 2011 para la compra-venta de alimentos procedentes de China. Los socios que arrancaron con la actividad eran Mariana P. A. y Xiaomign C. Y., aunque la idea de lanzar el negocio había partido de Nicolás I. C., que conocía bien al empresario extranjero y "pensó que sería una buena idea", según su expareja. Él mismo no podía iniciar la actividad como socio porque en ese momento, declaró, "estaba en bancarrota" por el quiebre de su gestoría.

La relación de Mariana P. A. con el emprendedor chino fue empeorando con el tiempo, por diferencias en la gestión que se vieron agravadas porque las transacciones de la empresa "no daban nada", admitió Nicolás I. C. De hecho, no se reunían nunca y todas las comunicaciones pasaban por el exmarido de la empresaria. La pareja decidió entonces iniciar la actividad de la cafetería El Ayuntamiento, frente al Consistorio capitalino, tras una experiencia de trece años gestionando otro negocio en el quiosco del Parque Romano.

Los empresarios gestionaron una cafetería en Ciudad Jardín y otra en el Parque Romano

En junio de 2016, apuntó la fiscal, empezó a funcionar el negocio de restauración en la calle León y Castillo por parte de la misma entidad de Millenium Oriente y, en agosto, la familia constituyó por escritura pública la empresa Niclal. Meses después, en diciembre, la Tesorería General de la Seguridad Social informó a Nicolás I. C., en representación de la primera empresa, de que tenían una deuda acumulada de 18.000 euros por impagos de las cotizaciones de sus trabajadores.

El propio trabajador que les atendió en ese momento testificó en el juicio cómo comunicó a los acusados que podían pedir un aplazamiento del pago sin necesidad de aportar un aval, porque la cantidad era inferior a 30.000 euros. El denunciado negó esta versión en la vista oral y aseguró que les habían pedido que avalaran una vivienda para solicitar el aplazamiento.

El matrimonio justifica que el local "generaba pérdidas" y que pagaban "como podían"

Pocos días después de esta reunión, en enero de 2017, Niclal se dio de alta en la Seguridad Social. "Se constituye la sociedad por los problemas que había con el otro socio, como una forma de apartarle porque no quería salir", justificó Nicolás I. C. En ese momento, el empresario era el que realizaba las operaciones de la empresa, pues Mariana P. A. permaneció de baja laboral desde finales de 2016 hasta principios de 2018 por un cáncer de mama. "Yo me enteré de la deuda a posteriori", afirmó la acusada.

Sucesión de empresas

"Ha quedado acreditado que hicieron una sucesión de empresas porque ambas tienen el mismo capital: 3.200 euros. Además, se dieron de alta para la actividad de la restauración, tienen el mismo domicilio social y al menos uno de los trabajadores pasó de una empresa a otra", alegó la fiscal, Lucía Carrascoso, en sus conclusiones finales. La acusación particular, ejercida por Cristina Rodríguez Jaimez, subrayó que a los acusados se les ofreció en distintas ocasiones la posibilidad de aplazar los pagos.

José Mateo, abogado de Nicolás I. C., apuntó que "se reconoce la deuda, pero el tipo penal requiere algo más. Solo se deriva un trabajador, que es un cocinero filipino, por un motivo justificado". Por su parte, Pablo de la Vega, que defendió a Mariana P. A. en el proceso, señaló que su clienta no desempeñaba labores en la empresa y desconocía la deuda, pues Nicolás I. C. era quien "gestionaba todo".