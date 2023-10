Uno de los 11 procesados por la supuesta trama de compraventa de solares en el Casco Viejo de Corralejo ha rogado a la fiscal que retire la acusación en su contra, pues sostiene que pagó a José Manuel J. V., como supuesto dueño de esas parcelas, más de 90.000 euros por un terreno que nunca llegó a ocupar, ya que en el espacio se situaban edificaciones pertenecientes a otros vecinos del barrio. "Oía ayer a Gustavo A. A. y me veía a mí reflejado: la única diferencia es que él estaba de testigo y yo de acusado", defendió el investigado, Eloy S. B., durante su intervención en la tercera sesión del juicio.

En la vista oral celebrada ayer ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas pasaron por el banquillo cuatro personas vinculadas a las operaciones, que ofrecieron sus versiones de los hechos. Entre ellos se encontraba el propio José Manuel J. V., que adquirió cerca de 10.000 metros cuadrados de suelo en 2001 y se enfrenta a una pena de seis años de cárcel, pues el Ministerio Fiscal le sitúa como uno de los principales orquestadores del caso junto a Fernando R. R. y Ezequiel H. Durante la ronda de preguntas, el encausado admitió que vendió parcelas a cinco de los acusados, que se quedaron sin las propiedades que adquirieron y sin las cuotas abonadas.

Eloy S. B. conoció a J. V. en una comida con amigos en Valladolid, mientras que él vivía en Salamanca. "En ese momento me dice que tiene una serie de propiedades en Fuerteventura. Estuvimos hablando de lo bonita que era la Isla y le dije que si necesitaba una vivienda allí me pondría en contacto con él", afirmó el acusado. Poco después se animó a comprar, por lo que José Manuel J. V. le enseñó los planos de un solar que tenía una única edificación, según afirma. "Ojalá hubiera sabido en ese momento que estas viviendas no le pertenecían", declaró ante el Tribunal.

Sin embargo, firmó la escritura y acordó pagarle a plazos un total de 300.000 euros, de los que finalmente abonó cerca de 90.000. En 2005 se encontró con una anotación preventiva de demanda, de una familia que reclamaba a J. V. que la edificación era de su propiedad, algo que confirmó la posterior sentencia. Para compensarle por la pérdida de este terreno, el acusado le ofreció un segundo, también edificado. "Creo en la buena fe de las personas: Vio que no me podía ofrecer una finca y me dio otra", explicó S. B., que en su visita al terreno sostiene que no vio el cartel que indicaba que el inmueble pertenecía a otra empresa.

José Manuel J. V. se defendió de todas acusaciones, basándose en que no conocía a quiénes pertenecían todas las propiedades de la parcela de 10.000 metros cuadrados que adquirió en 2001 a Plalafusa. "Si hubiese tenido una intención oculta a la hora de comprar las fincas lo habría hecho con una sociedad fantasma", sostuvo el acusado. El empresario manifestó que, pese a que conocía en ese momento que Plalafusa había enfrentado una serie de reclamaciones de propietarios, las había ganado todas.

J. V. aseguró en la sala que todas las operaciones que ha hecho están recogidas en el Registro de la Propiedad y negó la existencia de una trama: "Yo me dedicaba a vender y al que venía a hablar conmigo le vendía". El encausado también entiende que algunas personas le reclamaban por parcelas que no eran de su propiedad, ya que él compró 10.000 metros cuadrados de los cerca de 60.000 que poseía Plalafusa.

Otro de los acusados que se declaró como víctima de las compraventas fraudulentas es José Blas A. V., un vecino de Corralejo que mantenía una estrecha relación con José Manuel J. V. y que se interesó en adquirir una de sus fincas. "La compraventa se había hecho en Madrid y yo solo tenía que ratificarla ante el notario", expresó el procesado. Al momento de comprarla, era consciente de que en ese terreno había "una casa antigua, con paredes de piedra y tapiada", que quería transformar en una jamonería.

"Me dijeron los vecinos que la casa pertenecía a un señor alemán que la había dejado abandonada y, cuando miré en el Registro, estaba a nombre de Plalafusa", afirmó. Sin embargo, dos días después de comprarla "entró un señor que se metió dentro, cambió la puerta y la tapió". Entonces interpuso una demanda que fue denegada y perdió el dinero de la propiedad.

Feliciano A. C., por su parte, ostentaba un restaurante en Corralejo, que pagaba regularmente a una familia de Lanzarote hasta que Blanca O. le ofreció la posibilidad de comprar el inmueble. El procesado aceptó, después de comprobar en el Registro que la propiedad estaba a su nombre. Tiempo después empezó a acumular deudas y José Manuel J. V. le cedió una parte de su sociedad y le ofreció constituir una nueva hipoteca, por lo que trasladó sus pagos al acusado. Sin embargo, cuando la Justicia sentenció que el terreno era propiedad de la familia de Lanzarote, se quedó sin lo que había pagado y sin el negocio.

El juicio continuará el próximo lunes con las declaraciones de los cuatro acusados que faltan, que al igual que Eloy S. B., José Blas A. V. y Feliciano A. C. se enfrentan a una pena de cuatro años de cárcel.