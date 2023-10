El hombre acusado de secuestrar a su vecino en el Castillo del Romeral, obligarlo a desnudarse y encerrarlo en una vivienda con un perro de raza peligrosa no se enfrentará todavía a juicio. El vecino que interpuso la denuncia no se ha presentado a la vista oral prevista para este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas y no ha podido ser localizado para testificar. El fiscal pide una pena de seis años y tres meses de prisión por delitos de lesiones leves, trato degradante y detención ilegal.

Los hechos se remontan al 18 de febrero de 2020. Esa tarde el acusado, identificado con las iniciales J. C. G. acudió a la vivienda de la víctima, ubicada en el Castillo del Romeral. Allí inició una riña con el denunciante, en la que supuestamente le propinó una serie de golpes en la cabeza y le pateó en el costado, según describe el escrito de acusación. "A continuación, con la intención de privarlo de su libertad de deambulación, lo introdujo contra su voluntad en un vehículo mientras lo golpeaba con los codos en la espalda", añade el documento. Lo grabó con el móvil En ese trayecto le trasladó a su propia vivienda, donde le obligó a desnudarse y "haciendo uso de la fuerza bruta", le encerró en una habitación con un perro de raza peligrosa. Ese encierro, que se extendió durante una hora, fue grabado por el encausado con su teléfono móvil. Después el acusado soltó al individuo, le echó a la calle aún desnudo y le siguió propinando más patadas, sostiene la acusación.