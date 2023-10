"Los procedimientos civiles valieron a los vecinos de Corralejo para inscribir sus viviendas en el Registro de Propiedad", alegó este jueves uno de los letrados del caso del Casco Viejo de Corralejo en la última fase del juicio. Las otras defensas secundaron sus palabras y aseguraron que la indemnización que reclaman las víctimas no está justificada porque para registrar sus viviendas tenían que acometer "sí o sí" esos gastos. Unas costas procesales para conservar sus propiedades que, según declararon los dueños, fueron desde los 10.000 hasta los 20.000 euros.

Tras siete sesiones de una vista oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en la que han caído los alegatos de más de 50 testigos, el juicio ha quedado visto para sentencia. Así lo decretó el magistrado ponente, Pedro Herrera Puentes, que adelantó la pretensión del Tribunal de emitir una sentencia de cara a enero del próximo año, tras unos meses de estudio y reflexión sobre las pruebas practicadas.

Solo dos de los acusados asistieron al final de la vista oral de un proceso judicial que ha durado 14 años. Ellos son José Manuel J. V. y Fernando R. R., considerados como los máximos responsables de la supuesta trama inmobiliaria tanto por la fiscal, Evangelina Ríos, como por la acusación particular, ejercida por el letrado Sebastián Socorro en representación de los vecinos. Pedían para ambos una pena de seis años y tres meses de cárcel, que en sus conclusiones finales han reducido a cuatro años aplicando la atenuante de dilaciones indebidas.

"Solo cometí un error: estaba convencido de que íbamos a ganar los pleitos civiles"

"No vendíamos casas, vendíamos solares. Solo cometí un error: estaba convencido de que íbamos a ganar los pleitos civiles", declaró en su derecho a la última palabra Fernando R. R., el abogado de la sociedad JLJ Parfums que se sienta en el banquillo por supuestamente haber participado en 17 operaciones fraudulentas. El letrado relató: "Ya he sido condenado, he cumplido una pena y llevo 14 años viviendo un auténtico infierno. Vivo en Fuerteventura, ejerzo en Fuerteventura. Es un partido judicial muy pequeño y esto me ha destruido a nivel familiar, personal, reputacional y económico. Necesito que termine".

El encausado echó en falta en este juicio el testimonio de José Luis J. E., el acusado que ya no es imputable por la enfermedad mental que padece, para preguntarle: "¿Es verdad que el letrado de la acusación particular le dijo que si declaraba en mi contra retiraba la acusación?". Fernando R. R. aseguró que esto es lo que había ocurrido con Gustavo A. A. y Luis H. P., dos de los testigos que declararon en su contra en anteriores sesiones y que aseveraron haber perdido 1,2 millones de euros en las operaciones de compraventa. "No conocía a esos señores, que, a cambio de enfangarme, han quedado fuera del procedimiento", incidió.

José Manuel J. V. no ejerció el derecho a la última palabra, aunque su letrada reclamó en sus conclusiones finales su libre absolución. En su discurso hizo referencia a la foto que aportó la defensa de la acusación particular el día anterior y que, según Socorro, figuraba en el contrato que el acusado firmó en 2001 con Plalafusa. En ella se podían observar las viviendas del casco viejo de Corralejo, tal y como estaban en los años 60, y que eran reconocibles para la acusación porque él mismo era vecino del barrio. La letrada defiende que esta imagen "no es el objeto del procedimiento", puesto que "lo que hay que acreditar es si existe un delito".

Los derechos de las propiedades

"No hay claridad en la acusación: no sé si se le acusa de estafa por comprar una parcela a Plalafusa, por parcelarla o por vender las parcelas", criticó la abogada. En sus palabras, el encausado "tenía la facultad de disposición, aunque algunos vecinos hayan podido demostrar en procedimientos civiles que tenían más derechos sobre esas propiedades". La letrada se basa en que las parcelas estaban inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del encausado. "Antes de tener las sentencias firmes a su favor, los denunciantes ni siquiera tenían patrimonio", añade

La defensa de Eloy S. B. sostiene que no ha quedado acreditada una connivencia entre las once personas encausadas porque no había un planeamiento previo de los hechos ni una relación entre los implicados: "En el interrogatorio a mi cliente solo se le preguntó por José Manuel J. V.". Acerca de los hechos que se le acusan a su defendido, niega que este tuviera conocimiento de que la primera vivienda que adquirió había sido reclamada por sus propietarios antes de adquirir una segunda parcela a José Manuel J. V. El motivo por el que no le demandó, según asegura, es que "confiaba en la buena fe de que cuando terminara el juicio se sentaran a hablar y solucionaran este problema".

Tanto él como las otras defensas que faltaban por declarar remarcaron una vez más que los hechos que se estaban juzgando habían prescrito en 2009. Ese año se inician las diligencias, pero el juez solo llamó a declarar como acusados a José Manuel J. V., Fernando R. R., Feliciano A. C. y José Blas A. V. En las siguientes fases, "una secretaria judicial recién designada del Puerto del Rosario, con toda su buena voluntad, dictó una diligencia de ordenación en la que llama a declarar a encausados que no habían sido apelados por el juez instructor", aseguró el letrado de Eloy S. B.

Los letrados inciden en que el daño patrimonial no puede ser generado por las costas procesales

El abogado de Patrick N. defendió que su cliente solo quería comprar un almacén cercano a su tienda y que José Manuel J. V. le facilitó una propiedad, sobre la que tenía derecho a subarrendar a un nuevo inquilino, como así hizo. "Cuando ocurre el incidente se entrega el inmueble al momento, por lo que no hay perjuicio patrimonial", explicó.

Sobre la propiedad que adquirió Juan L. O., su abogado declaró: "El supuesto perjudicado ha construido un complejo turístico y está pendiente de una sentencia judicial firme". Al igual que él, la defensa de María de los Ángeles R. R., hermana de Fernando R. R., ha hecho referencia a que los conflictos con los propietarios "han sido resueltos en la esfera civil" y ha puesto el punto de mira en una responsabilidad que "tiene que ser generada por el delito, no por las costas procesales".