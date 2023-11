Auxiliadora Díaz: "Son intolerables las preguntas sobre la ropa de una víctima de agresión sexual"

Yo creo que hay que tener en cuenta que la violencia sexual es violencia de género. Tenemos que partir de esa concienciación y que la sociedad realmente entienda que, al ser violencia de género, hay que adoptar medidas encaminadas a que seamos menos tolerantes con este tipo de actos. Al igual que ocurrió en su día con la ley de la violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja y la expareja, te das cuenta de que ha evolucionado la sociedad, pero en relación con la violencia sexual somos aún demasiado tolerantes y es demasiado invisible en los ojos de nuestra sociedad.

¿Cuál es el papel de los jueces y magistrados para hacer frente a este tipo de delitos?

En primer lugar pasa por el legislador, que tiene que ser quien establezca esas nuevas formas de violencia sexual y las incorpore dentro del Código Penal, que se encuentra a día de hoy de acuerdo con la ley del solo sí es sí. La segunda cuestión es llevar a cabo la aplicación e interpretación de la norma, que es lo que le corresponde al órgano judicial.

¿Es lícito que en un juicio se siga preguntando a la víctima que denuncia una agresión sexual por cómo iba vestida esa noche o si iba borracha?

No, ese tipo de cuestionamientos son estereotipos que, por supuesto, tienen que desaparecer. Yo creo que con la aplicación de la perspectiva de género, todos y todas tenemos que llevar a cabo la aplicación correcta de la misma y no se deberían permitir ese tipo de preguntas dentro de un plenario.

"La prostitución y la tecnología parecen algo inocuo, pero estamos creando una sociedad basada en la desigualdad"

¿Es papel del juez regular que no se emitan esas preguntas?

Sí, el moderador del debate es el juez o la jueza y será quien tendrá que admitir o inadmitir las preguntas correspondientes. Está claro que hemos evolucionado y todavía nos queda bastante por evolucionar, pero desde mi punto de vista personal son totalmente intolerables ese tipo de preguntas.

¿La atención a la víctima ha mejorado con la aplicación de la ley del solo sí es sí?

No, la atención a la víctima no está contemplada en la ley del solo sí es sí. No existen todavía oficinas físicas para las víctimas de violencia sexual, aunque la atención a las víctimas en el sistema jurídico español es bastante buena. Tenemos un nivel de garantías importantes, pero está claro que después nos falta la dotación de recursos correspondiente porque podemos tener muchas normas, pero si después las oficinas de atención a las víctimas nacen sin dotación presupuestaria, no podemos ponerla en marcha y no nos va a servir. De todas formas quiero recalcar que, en lo relativo a la atención a las víctimas, existen mecanismos de protección para las denunciantes, así como para los niños y niñas. Con respecto a las oficinas de atención a las víctimas de violencia sexual, de acuerdo con el artículo tres del Convenio de Estambul, tenemos que entender que la violencia sexual es violencia de género y, por tanto, se debería modificar la planta judicial para que ese tipo de asuntos sean llevados también por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, al igual que los ataques contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual… Todo eso debería ser asumido por los juzgados de violencia y es necesario cambiar el mapa judicial.

"Las nuevas formas de violencia sexual hacia las mujeres deben ser recogidas de inmediato en el código penal"

¿Qué valoración hace de las 121 excarcelaciones que se han producido tras la aplicación de esta ley?

Fue un gran problema en cuanto a que el legislador cometió un grave error, pero está claro que ese error se acaba de subsanar con la modificación posterior de la norma, que está evitando que se produzca esa retroactividad. Pero eso ha empañado mucho el contenido exacto de la norma, donde se habla de esa necesidad de concienciación, esa necesidad de atención específica a las víctimas de violencia sexual para que la sociedad empiece a entender que determinadas conductas no pueden ser toleradas y son violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, la prostitución y la tecnología parecen algo inocuo, pero estamos construyendo una sociedad futura basada en la desigualdad.

Otra problemática. Los agresores cada vez son más jóvenes.

Claro, los agresores a nivel sexual tienen una edad más baja, todo ello como consecuencia a que acceden mucho antes a contenidos pornográficos. En el último informe elaborado en 2023 en Estados Unidos se habla de que, efectivamente, es a la edad de los ocho años cuando se empieza a tener los primeros contactos con el acceso a internet y, en consecuencia, con el acceso a la pornografía. El 91% de todos los adolescentes consumen pornografía en nuestro territorio español, bien de forma diaria o de forma frecuente.

Hace unas semanas veíamos cómo la inteligencia artificial es capaz de generar falsos desnudos de menores, algo que hace 20 años parecía imposible. ¿Qué papel desempeñan las nuevas tecnologías en este tipo de delitos?

Eso es una cuestión que no se encuentra del todo regulada ahora mismo en el Código Penal y creo que las nuevas formas de desigualdad y de violencia sexual hacia las mujeres deben ser recogidas de manera inmediata dentro del Código Penal, con la finalidad de evitar que ese tipo de conductas queden impunes.