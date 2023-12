La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la condena a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y a su presidenta Cristina Andreu por vulnerar el derecho al honor de la productora Marta de Santa Ana. La sentencia recoge que las demandadas causaron un perjuicio a la cineasta al divulgar a través de redes sociales y medios de prensa que la productora había cometido hechos delictivos, como proferir amenazas contra instituciones canarias, pese a que estos hechos "no fueron declarados probados en la primera instancia ni tampoco en la vía penal".

La Sección Tercera, presidida por Rosalía Mercedes Fernández, resuelve que tanto la asociación como su representante deberán indemnizar un total de 20.000 euros a la productora, además de las costas procesales. La magistrada insta a las demandadas a retirar de su página web y de sus perfiles en redes sociales todos los comentarios recogidos en la sentencia, en los que utilizaron términos como "violenta" para referirse a la presidenta de la Asociación de Mujeres Canarias del Cine y el Audiovisual, representada por el letrado Gabriel Arauz de Robles, del despacho Arauz de Robles Abogados.

Las demandadas presentaron un recurso frente a la primera resolución judicial porque no compartían la interpretación de los hechos que hacía el juzgado de primera instancia. En el documento "alegan, en esencia, que no se imputó a la actora la comisión de ningún hecho delictivo, que utilizaron la expresión amenazas en su acepción más coloquial y que el juzgador no tuvo en cuenta el contexto en que la divulgación de los comentarios tuvo lugar", según contiene la sentencia.

Comentaron hechos delictivos que "no fueron probados en primera instancia ni en la vía penal"

La magistrada es tajante al desestimar estos motivos y recoge que "las recurrentes articulan su apelación introduciendo nuevos alegatos que, no solo no se plantearon como tales en la anterior instancia", sino que los hechos en los que "ahora fundamentalmente se apoyan no son objeto de este proceso". El tribunal avala la "correcta valoración" de las pruebas que hizo el juez instructor, pues analiza qué afirmaciones de las demandadas implican una "intromisión ilegítima" en el derecho al honor de la productora y cuáles no, "con acertados argumentos que este tribunal plenamente comparte".

Imputación de una conducta delictiva

"Realmente las manifestaciones emitidas tenían exactamente el sentido que el juez ha valorado, esto es, la imputación de una conducta delictiva a la actora, además de un carácter agresivo, violento y tolerante con la violencia machista que ponía en riesgo la seguridad de otras personas. Con ello, tanto Cristina Andreu como CIMA se excedieron notoria y objetivamente de lo que pudiera considerarse proporcionado a la situación conflictiva existente entre las partes o amparable por su derecho a la libertad de expresión", alega el tribunal.

El juez instructor ya afirmó inicialmente que la vida profesional de la productora "se ha visto condicionada por su estigmatización como una persona violenta, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estudió la posibilidad de retirarle el patrocinio" para realizar su película. A esto se le suma el comunicado difundido por la asociación, en el que demandaban a las instituciones públicas que dejaran de reconocer como interlocutora del servicio audiovisual canario a Marta de Santa Ana y se negaban a participar en reuniones en las que interviniera ella o su asociación. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.