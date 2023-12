Penas de hasta seis años a la banda que traía droga desde la Guayana Francesa

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a penas de entre uno y seis años y medio de cárcel a los 11 varones acusados de transportar cocaína y heroína, proveniente de la Guayana Francesa, al aeropuerto de Lanzarote para su posterior distribución en las Islas. En el banquillo de los acusados se encontraba el presunto líder de las operaciones, su persona de confianza y encargado de buscar a los conocidos como "correos humanos" o "mulas", las tres personas que custodiaban las sustancias estupefacientes en sus domicilios, tres narcos que vendían al por menor y los tres detenidos que intentaron acceder a la isla con droga escondida entre sus pertenencias o en sus partes íntimas.

El fiscal Antonio Amor sostenía en su escrito de acusación que los 11 encausados por esta causa pertenecían a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, después de que les fueran incautados 11 kilos de cocaína y 3,6 de heroína, aunque en el juicio que tuvo lugar este lunes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial retiró este cargo a ocho de los sospechosos, sobre los que mantuvo únicamente la autoría de delitos contra la salud pública. El acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes reduce así las condenas solicitadas inicialmente por el Ministerio Fiscal, que iban desde los nueve hasta los 11 años de prisión.

Las investigaciones llevadas a cabo entre agosto de 2021 y abril de 2022 por la Policía Nacional de la Comisaría de Arrecife arrojaron luz sobre la existencia de un grupo de personas que se dedicaba a introducir sustancias estupefacientes, vía aérea, en la isla de Lanzarote, "obteniendo con ello un importante beneficio económico", según el fiscal. Inicialmente fueron detenidas 22 personas por esta causa, pero en la fase de Instrucción y antes de la apertura del juicio oral la Fiscalía retiró la acusación hacia la mitad de los sospechosos.

El fiscal retiró la petición de pena por pertenencia a grupo criminal sobre ochos de los encausados

"Los acusados, concertados entre ellos y con otras personas cuya identidad no ha podido determinarse, planificaron el transporte de la sustancia estupefaciente desde la Guayana Francesa con destino a la isla de Lanzarote, mediante el uso de los denominados en el argot policial como "correos humanos o mulas", sostiene el fiscal en su escrito. Los artífices que orquestaron las operaciones fueron R. M. C., J. D. S. y A. C., que cumplirán las penas más altas, de seis años y seis meses de cárcel.

El 13 de noviembre de 2021, A. V. G., de nacionalidad portuguesa, fue interceptado cuando salía de un vuelo procedente de París-Orly en el aeropuerto César Manrique. En el interior de su mochila escondía 100 cápsulas con 1.317 gramos de cocaína, que habría alcanzado un valor en el mercado de 134.240 euros.

De igual manera, A. S. M., natural de Guinea, fue detenido el 28 de febrero de 2022 al bajar de un avión procedente de Gran Canaria con 998 gramos de cocaína en el interior de su organismo, con un valor total de 101.745 euros. La tercera intervención en el aeropuerto de Lanzarote se produjo el 23 de enero de 2022, cuando el guineano V. B. arribó desde Gran Canaria escondiendo en sus partes íntimas un envoltorio de gran tamaño, que contenía en su interior 51 cápsulas con 495 gramos de heroína, que habría alcanzado un valor de 37.393 euros.

Artífice de las operaciones

"A la cabeza de esta estructura unitaria, dirigiendo e impartiendo órdenes, guiado por un evidente ánimo de atentar contra la salud individual y colectiva de terceros, se encontraba R. M. C., quien, desde la localidad de Girona y la isla de Lanzarote, se encargó de planificar operaciones de adquisición de la sustancia estupefaciente, así como de organizar el transporte de la misma y final distribución en la citada isla, siendo el principal receptor de los ingresos obtenidos con su venta", recoge el escrito de acusación sobre el ciudadano nigeriano.

Con esa sospecha, el 4 de abril de 2022, agentes de la Policía Nacional practicaron un registro en sus dos viviendas, de Girona y San Bartolomé. En el domicilio de Cataluña guardaba 83 cápsulas compactas en el interior de una maleta con 766 gramos de cocaína, que con un 83,3% de riqueza habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de 82.041 euros, 2.300 euros en efectivo, 15 teléfonos móviles y un ordenador portátil. En sus estancias de Lanzarote se intervinieron además sustancias de corte, dos envoltorios con 206 gramos de monoacetilmorfina, seis teléfonos móviles, básculas y dos pasaportes nigerianos a su nombre, entre otros objetos.

Tres "correos humanos" fueron interceptados a su llegada al aeropuerto de Lanzarote

"La persona de máxima confianza de R. M. C. en sus actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes era J. D. S., alias Antonio, quien tenía su residencia en la isla de Lanzarote y comunicaba todas las incidencias surgidas en torno al desarrollo de la actividad delictiva, siendo igualmente el principal encargado de la búsqueda de los correos humanos o "mulas" para el transporte de la droga", sostiene a su vez la Fiscalía.

También colaboraba de forma destacada A. C., pues seguía las directrices de R. M. C. para realizar labores de recepción y distribución en la isla de Lanzarote, buscando inmuebles para ser utilizados como almacén así como asumiendo funciones de distribución al por menor de la sustancia. Los agentes incautaron sustancias estupefacientes al mismo tiempo en las viviendas de S. B., S. B. y A. C., que fueron detenidos, y S. B., M. D. y U. D., que se dedicaban a la venta al por menor en la isla de Lanzarote.

El fiscal señala en su escrito que, pese a que la banda tenía un carácter estable, con una distribución de funciones específicas y un carácter jerarquizado, no alcanzaba el grado de complejidad que se le atribuye a una organización criminal. A excepción de dos acusados, el resto llevan en prisión provisional por esta causa desde finales de 2021 y principios de 2022.